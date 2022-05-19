Başkan Atay, emekli öğretmenleri ağırladı - Son Dakika
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Başkan Atay, emekli öğretmenleri ağırladı

19.05.2022 17:54
Başkan Atay, emekli öğretmenleri ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ülkenin farklı illerinden Efeler'e gelen emekli öğretmenleri ağırladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ülkenin farklı illerinden Efeler'e gelen emekli öğretmenleri ağırladı.

Ağrı Kız Öğretmen Okulu 1972 yılı mezunu emekli öğretmenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret etti. Trabzon, Kahraman Maraş gibi ülkenin çeşitli illerinden Efeler'e gelen emekli öğretmenleri belediye meclis salonunda ağırlayan Başkan Atay, Efeler Belediyesi olarak hayata geçirilen projelerle ilgili öğretmenlere bilgi verdi. Otizm Yaşam Merkezi, Gündüz Bakımevleri, Olimpik Tırmanma Duvarı ile Kitap Kafeler, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, EFESEM, EFEDERS gibi eğitim alanında hayata geçirilen projeleri de aktaran Başkan Mehmet Fatih Atay, emekli öğretmenlere nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

Başkan Atay, emekli öğretmenleri ağırladı
Başkan Atay, emekli öğretmenleri ağırladı
Başkan Atay, emekli öğretmenleri ağırladı
Başkan Atay, emekli öğretmenleri ağırladı
Başkan Atay, emekli öğretmenleri ağırladı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Atay, emekli öğretmenleri ağırladı - Son Dakika


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