Başkan Atay kadınlarla buluştu, toplumsal cinsiyet konuşuldu - Son Dakika

Başkan Atay kadınlarla buluştu, toplumsal cinsiyet konuşuldu

AYDIN Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türk Kadınlar Konseyi Aydın Şubesi'nin organize ettiği toplantıda Aydın'daki kadın dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Türk Kadınlar Konseyi Aydın Şubesi, Efeler Belediyesi'nin destekleriyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Efeler Belediyesi Menderes Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile eşi Güneş Atay, Türk Kadınlar Konseyi Aydın Şube Başkanı Esen Serter, Siyaset Bilimci Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Itır Bağdadi, Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Kübra Hergül, Aydın Barosu'nda görev yapan avukatlar, Aydın'daki dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, temsilcileri ve üyeleri ile çok sayıda kadın katıldı.

Toplumu ilgilendiren konulara bilimsel yaklaşarak, çözüm yolları üretenlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, " Seçildiğim günden bugüne kadar kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyorum. Özgür olan kadın mutlu olur. Sizin mutluluğunuz bizim için çok önemli çünkü siz mutlu olursanız, aileniz mutlu olur, toplum mutlu olur, Türkiye mutlu olur. Sizin mutluluğunuza bu ülkenin ihtiyacı var. Hepinizi en içten duygularımla saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Günümüzde kadınların sosyal, ekonomik ve politik haklarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduklarını söyleyen Türk Kadınlar Konseyi Aydın Şube Başkanı Esen Serter ise şöyle konuştu: "Unutulmaması gerekir ki kadın, haklarıyla kadındır. Bizler güçlü bir toplumda yaşamak istiyorsak kadın erkek tüm toplum kesimlerini güçlendirmeliyiz. Elde ettiğimiz hakları sonuna kadar koruyup, geliştireceğimiz inancıyla, tüm kadınların bu anlamlı gününü kutluyorum. Bu anlamlı günde bizim yanımızda olan, bize destek veren başta Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a ve programımıza katılan tüm değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum."

"Kadın tarihinden bahsetmek demokrasi tarihinden bahsetmektir. Kadınlar demokrasinin var olmasını sağlar" diyen Siyaset Bilimci Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Itır Bağdadi, katılımcılara toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları gibi konularda bilgilendirici bir sunum yaptı.

Etkinlikte, Türk Kadınlar Konseyi Aydın Şube Başkanı Serter, Başkan Atay ve Bağdadi'ye destekleri için teşekkür plaketi takdim etti.