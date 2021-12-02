Başkan Atay, kamulaştırma kararını açıkladı - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait 166 metrekarelik bölümün kendilerine tahsis edilmemesine tepki göstererek, "Bizden istedikleri yerleri hemen tahsis ettik ancak onlar kamulaştırma istedi" dedi.

Efeler Belediye Meclisi'nin Aralık ayı ilk oturumunda kamulaştırma kararı ile ilgili gündem maddesi dikkat çekti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirilen mecliste, Mimar Sinan Mahallesi'nde yapılması planlanan Kitap Kafe için hazineye ait 166 metrekarelik bir alanın kamulaştırma kararı görüşüldü. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilerek ilgili komisyona sevk edilirken, konu ile ilgili kısa bir açılama yapan Başkan Atay, Milli Emlak Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde açılması planlanan Kitap Kafe için hazineye ait 166 metrekarelik bölümün tahsisinin kendilerine verilmediğini ve bu sebeple meclisten kamulaştırma kararını geçirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Başkan Atay; "Mimar Sinan Mahallesi'nde Kitap Kafe yapacağız. 5 defa yazı yazdık, buranın tahsisi bize verilmedi. Bunu Efeler halkının bilgisine sunmak istiyorum. Bu nedenle kamulaştırma kararı aldık" dedi.

Efeler Belediyesi olarak çeşitli bakanlıklara kendilerinden istedikleri yerleri ücretsiz olarak tahsis ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Atay; "166 metrekareyi bize vermediler. Bin 532 metrekarelik yerin sadece 166 metrekaresi onlara ait, geri kalanı zaten bize ait. Ama biz kendi arsalarımızı istediklerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na ücretsiz olarak, çocuklarımıza okul yapılması için verdik. Fakat onlar bize 166 metrekarelik yeri vermeyi reddettiler. Orada, çocuklarımız için Kitap Kafe yapacağız, kütüphane yapacağız. Şartlı bağışlayın, şartlı tahsis edin dedik. Onu da yapmadılar, bütün kamuoyunun bilgisine sunmayı görev biliyorum" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. - AYDIN