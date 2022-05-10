Başkan Atay yabancı öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Atay yabancı öğrencilerle bir araya geldi

10.05.2022 16:36
Başkan Atay yabancı öğrencilerle bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Erasmus projesi çerçevesinde Efeler'e gelen yabancı uyruklu öğrencilerle buluştu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Erasmus projesi çerçevesinde Efeler'e gelen yabancı uyruklu öğrencilerle buluştu.

Aydın'da özel bir kolejin "Z Kuşağına Dijital Hikayeler" adlı projesiyle eğitimlerinin bir bölümünü Efeler'de sürdürmek için ilçeye gelen misafir öğrenciler, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile bir araya geldi. Öğrenciler için düzenlenen hoş geldiniz toplantısında konuşan özel bir kolejin Aydın Kampüsü Eğitim Koordinatörü Muammer Metin, "Z Kuşağına Dijital Hikayeler adlı Erasmus projemizin Türkiye çalıştayını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Efeler diyarı Aydın ilimize hoş geldiniz" diyerek yabancı öğrencileri selamladı.

Metin'den sonra kürsüye çıkan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediyenin eğitim alanında yaptığı çalışmaları anlattı. Matematiğe verdiği büyük önemin altını çizen Başkan Atay konuşmasında, "Değerli konuklar hepinize çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Göreve geldikten sonra ilk işlerimizden biri Türkiye'de Matematik Olimpiyatları'nın sponsorluğunu yapmak oldu. Matematik bilimi, bilimlerin anasıdır. Biz de bu bilime Efeler ve tüm Türkiye'de yaşayan çocukların sevgiyle yaklaşması için Avrupa'nın en büyük ikinci açık hava matematik parkını, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı yaptık" ifadelerine yer verdi. Etkinliğin sonunda özel kolejin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Helvacı Efeler Belediye Başkanı Atay'a eğitime verdiği destekler için öğrencileri ve okulu adına teşekkür etti.

Programının ardından Efeler Belediyesi misafir öğrenciler için Menderes Park'ta hoş geldiniz yemeği verdi. Oldukça samimi bir havada geçen organizasyonda; İspanya, İtalya, İrlanda, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen yabancı öğrenciler Türk arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir akşam geçirdi. - MUĞLA

Başkan Atay yabancı öğrencilerle bir araya geldi
Başkan Atay yabancı öğrencilerle bir araya geldi
Başkan Atay yabancı öğrencilerle bir araya geldi
Başkan Atay yabancı öğrencilerle bir araya geldi
Başkan Atay yabancı öğrencilerle bir araya geldi
Başkan Atay yabancı öğrencilerle bir araya geldi
Başkan Atay yabancı öğrencilerle bir araya geldi

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Mehmet Fatih Atay, Türkiye, Erasmus, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atay yabancı öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


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