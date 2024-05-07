Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bosna Hersek'e ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bosna Hersek'e ziyaret gerçekleştirdi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bosna Hersek\'e ziyaret gerçekleştirdi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 'Kurtuluş Günü' etkinliklerine katılmak için Bosna Hersek'e gitti. Aydın, Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic'i ziyaret etti ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek adına karşılıklı ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

07.05.2024 16:39  Güncelleme: 16:48
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Başkent Saraybosna'nın 'Kurtuluş Günü' etkinliklerine katılmak için Bosna Hersek'e giden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi'nin kardeş şehirlerinden olan Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic'i ziyaret etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 1992'de Sırp askerler tarafından kuşatılmasının ve Bosna halkı tarafından ortaya koyulan mücadele ile şehrin kurtuluşunun 32'inci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Saraybosna'nın Stari Grad Belediyesi tarafından yapılan davet üzerine Bosna Hersek'e giden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Stari Grad Belediyesi'nin ev sahipliğindeki düzenlenen kurtuluş günü etkinliklerine katıldı. Başkan Aydın, kutlama etkinliklerinin ardından Osmangazi Belediyesi'nin kardeş şehirlerinden olan Saraybosna'nın Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic'i ziyaret etti.

Osmangazi ve Stari Grad Belediyeleri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin uzun yıllara dayandığının altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Osmangazi Belediyesi ile Stari Grad Belediyesi arasında 2007 yılında imzalanan protokolün ardından başlayan kardeşlik ilişkileri, 17 yıldır teknik iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı anlamında devam ediyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Bosna Hersek ile olan tarihi ve kültürel bağları daha da kuvvetlendireceğiz" diye konuştu.

Saraybosna'nın Kurtuluş Günü'nü kutlayan Başkan Aydın, "Yakın tarihte insanlık tarihinin en utanç verici olaylarından biri tüm dünyanın gözü önünde Bosna Hersek'te yaşandı. Çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum Bosnalı, soykırıma uğradı. Aliya İzzetbegoviç'in önderliğinde Bosna halkı, destansı bir mücadele ortaya koydu ve Bosna Hersek bağımsızlığına kavuştu. Acımasızsa katledilen masum Bosnalıları ve bağımsızlık yolunda hayatını kaybeden şehitleri rahmetle anıyorum" dedi.

Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic de, ziyaretinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. Başkan Aydın'ın Kurtuluş Günü etkinliklerine katılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden İrfan Cengic, Osmangazi Belediyesi ve Stari Grad Belediyesi arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmek adına karşılıklı ziyaretleri sürdüreceklerine vurgu yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bosna Hersek'e ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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