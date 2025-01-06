Başkan Aydın, Genç Sporcularla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Aydın, Genç Sporcularla Bir Araya Geldi

Başkan Aydın, Genç Sporcularla Bir Araya Geldi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hüdavendigar Dikkaldırım Osmangazi Spor Kulübü'nü ziyaret ederek genç sporcularla bir araya geldi. Antrenman yapan sporculara moral veren Başkan Aydın, sporun zihinsel ve ruhsal gelişim için de önemli olduğunu vurguladı.

06.01.2025 11:41  Güncelleme: 11:42
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hüdavendigar Dikkaldırım Osmangazi Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Antrenman yapan genç sporcular ile bir araya gelen Başkan Aydın, gençlere spor ve hayata dair nasihatlerde bulundu.

Spor ve sporcu dostu Osmangazi Belediyesi'nin Başkanı Erkan Aydın, Hüdavendigar Dikkaldırım Osmangazi Spor Kulübü yöneticileri ve sporcular ile bir araya geldi. Kentte amatör sporcuların ve spor kulüplerinin en güçlü destekçisi olarak her zaman yanlarında olan Başkan Aydın'ın ziyareti, antrenman yapan genç sporcular için büyük moral oldu. Genç sporcularla karşılıklı penaltı atışı yapan Başkan Aydın, ziyaret sonunda sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Aydın, Osmangazi'nin önemli mahallelerinden olan Hüdavendigar ve Dikkaldırım'da, gençlere sahip çıkılması noktasında önemli görevler yapan kulüp yöneticilerine de teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Genç yeteneklerin gelişimi için verilen destek her zaman çok kıymetli. Hüdavendigar Dikkaldırım Osmangazi Spor Kulübü'nün konuğu oldum. Atamızın "Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur" sözünden ilham alarak sporu sadece fiziksel değil, zihinsel ve ruhsal gelişim için de önemli bir araç olarak görmeliyiz. Başta Hüdavendigar Dikkaldırım Osmangazi Spor Kulüp Başkanı Mehmet Yetim olmak üzere, yönetim kurulu üyelerine, Çekirgespor Kulüp Başkanı Mehmet Ünlügüzel'e ve Hüdavendigar Dikkaldırım Osmangazi Spor'a gönül vermiş gençlerimize teşekkür ediyorum. Biz de gençlerimizin spora devam etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Geleceğin şampiyonları, başarı sizinle olsun.

Başkan Aydın'ın ziyaretinin kendilerine büyük motivasyon olduğunu kaydeden sporcular, ziyareti ve desteği için Başkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aydın, Genç Sporcularla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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