Osmangazi'de Başkan Mehmet Akif Mahallesi sakinlerini dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmangazi'de Başkan Mehmet Akif Mahallesi sakinlerini dinledi

Osmangazi\'de Başkan Mehmet Akif Mahallesi sakinlerini dinledi
13.02.2026 17:08  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, her Cuma mahalle ziyaretleri kapsamında bu hafta Mehmet Akif Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Aydın, sosyal belediyecilik vizyonu çerçevesinde mahalle sakinlerine çorba ikramında bulundu ve istekleri dinleyerek çözüm önerileri sunma sözü verdi.

Osmangazi'de yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sunmak için her cuma günü bir mahalle ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın bu haftaki durağı Mehmet Akif Mahallesi oldu.

Sosyal belediyecilik vizyonuyla hizmet üreten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kez Mehmet Akif Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazını Medine Camii'nde kılan Başkan Erkan Aydın, namaz çıkışında Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman Sakin ve belediye meclis üyeleriyle birlikte mahalle sakinlerine çorba ikram etti.

Osmangazi'de her fikre değer verdiklerini ve her öneriyi dikkate aldıklarını dile getiren Başkan Aydın, vatandaşların isteklerini dinleyerek hizmet talep edilen alanlarla ilgili en kısada sürede çalışmaya başlanılacağının sözünü verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Erkan Aydın, Osmangazi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'de Başkan Mehmet Akif Mahallesi sakinlerini dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi

18:20
Zeki Çelik’e İtalya’dan 2 dev talip
Zeki Çelik'e İtalya'dan 2 dev talip
18:04
Trabzonspor Divan Başkanı Ören’den ’sağduyu’ çağrısı
Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:27:38. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Başkan Mehmet Akif Mahallesi sakinlerini dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.