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- Başkan Aydın personel ile bayramlaştı

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı. Başkan Aydın, mesai arkadaşlarına mutlu bayramlar diledi.

Belediye binası bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. Tüm personellerin bayramını tek tek kutlayan Başkan Aydın, birlik ve beraberlik mesajı vererek "Biz bir aileyiz" vurgusu yaptı.

Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Başkan Aydın, "Özveri ile çalışan siz değerli personelimizin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Allah, bizleri yeni bayramlara erdirsin. Bir işyeri ya da kurum, hizmetlerinde ve çalışmalarında başarılı oluyorsa, o başarının temel unsuru çalışanlar yani emek verenlerdir. Bizlerin görev yaptığı Osmangazi Belediyesi, halka hizmet için kurulan, halkın sorunlarını çözmek ve onlara en üst seviyede memnuniyet üretmek için oluşturulan bir kamu kurumudur. Halkımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracak olanlar da en alt birimden en üst düzeydeki yöneticilere kadar görevini özveriyle yapan siz değerli personelimizsiniz. Tek bir derdimiz var o da Osmangazi'de, Bursa'da yaşayan yurttaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek. Onların mutlu olmalarına katkı sağlayabilmek. Bu yüzden sizlerin motivasyonu, sizlerin çalışma azmi hem bizleri hem de Osmangazi'de yaşayan bütün yurttaşlarımız için önem arz ediyor. Hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Hepimizin emeği ve katkısıyla mutlu bir Osmangazi oluşturalım diyorum. Şimdiden tüm personelimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız" dedi.