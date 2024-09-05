Yerel

Başkan Aydın Zabıta Haftası'nı kutladı

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, Zabıta Teşkilatının 198'inci kuruluş yılını ve zabıta haftasını kutladı.

Türkiye'de 1826 yılında kurulan Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında 'Zabıta Haftası' olarak kutlanıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, zabıta haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Zabıta personeliyle bir araya gelen Başkan Aydın, zabıta ekiplerinin yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, tüm zabıta personelinin haftasını kutladı.

Zabıta ekiplerinin, vatandaşların sağlığını, huzurunu ve esenliğini sağladığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Değerli zabıta arkadaşlarımız, sizler hem belediye hem de toplum açısından olmazsa olmazsınız. Toplumun düzenini korumada, hayatın daha sağlıklı olmasında ve toplumsal kargaşanın önlenmesinde çok önemli görevlerde bulunuyorsunuz. Görevinizin çok zor tarafları var. En riskli, en sıkıntılı konularda vatandaşla doğrudan yüz yüze gelen çalışma şartlarınız var. Buna rağmen özveri ile çalıştığınız ve her türlü şartlarda hem vatandaşlarımızı hem de belediyemizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için siz değerli mesai arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 198'inci yılını ve zabıta haftanızı kutluyorum" dedi.