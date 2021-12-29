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Başkan Aygün Derince'deki projeleri yerinde inceliyor - Son Dakika

Başkan Aygün Derince'deki projeleri yerinde inceliyor

29.12.2021 17:23
Başkan Aygün Derince'deki projeleri yerinde inceliyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ilçe genelinde yapımı devam eden belediye hizmet binası ve Sırrıpaşa Mahalle Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ilçe genelinde yapımı devam eden belediye hizmet binası ve Sırrıpaşa Mahalle Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sık sık çalışma alanlarını gezerek projeleri yerinde inceliyor. Başkan Aygün bu kez beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala ve Etüt Proje Müdürü Tarık Duman ile birlikte Belediye Hizmet Binası ve Sırrıpaşa Mahalle Konağı'nda incelemelerde bulundu. İlk olarak belediye yeni hizmet binasına giden Başkan Aygün, burada yapılan düzenlemelerdeki son durumla ilgili bilgi aldı. Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi'nde yapılan yeni düzenlemelerle önceki dönem yarım kalan 1071 Kültür Merkezi, revize edilerek belediye hizmet binasına dönüştürülüyor. Derince Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan çalışma ile 5 katlı belediye hizmet binası tamamlanarak ilçe halkının kullanımına sunulacak. Başkan Aygün, yeni hizmet binasının ardından Sırrıpaşa Mahalle Konağı'nda devam eden çalışmaları inceledi. Çok amaçlı olarak kullanılacak Sırrıpaşa Mahalle Konağı'nın zemin katında Aile Sağlığı Merkezi ve sporcular için ayrı girişi bulunan spor merkezi yer alacak. Binanın birinci katında ise Gençlik Merkezi'ne ait donatılar yer alacak. Proje kapsamında binanın dış kısmında yer alan suni çim saha ise çocukların ve gençlerin kullanımına sunulacak. Sırrıpaşa Mahalle Konağı'nın hayırlı olmasını dileyen Başkan Aygün, ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda projelerin hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. - KOCAELİ

Başkan Aygün Derince'deki projeleri yerinde inceliyor
Başkan Aygün Derince'deki projeleri yerinde inceliyor

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Zeki Aygün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aygün Derince'deki projeleri yerinde inceliyor - Son Dakika


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