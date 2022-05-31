Başkan Aygün: "Önceliğimiz gençlerimiz" - Son Dakika
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Başkan Aygün: "Önceliğimiz gençlerimiz"

31.05.2022 12:42
Başkan Aygün: "Önceliğimiz gençlerimiz"

Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Önceliğimiz gençlerimiz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizi belirlerken önceliğimiz daima geleceğimizin teminatı gençlerimiz oluyor" dedi.

Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Önceliğimiz gençlerimiz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizi belirlerken önceliğimiz daima geleceğimizin teminatı gençlerimiz oluyor" dedi.

Toplumsal Duyarlılık Projesi çerçevesinde gönüllü olan üniversite öğrencileri Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün konuğu oldu. Örnek çalışmalara imza atan öğrencileri Yelken Kafe Toplantı Salonu'nda misafir eden Başkan Aygün, gençleri duyarlılıklarından dolayı tebrik etti. Derince Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalara değinen Başkan Aygün, "Önceliğimiz genlerimiz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizi belirlerken önceliğimiz daima geleceğimizin teminatı gençlerimiz oluyor. Bu doğrultuda eğitim ve spora yeni bir bakış açısı kazandıran gençlik ve spor merkezleri projelerimizi ilçemize kazandırıyoruz. Ayrıca yaptığımız tesisler ve spor alanları ile önceliğimiz daima çocuklarımız ve gençlerimiz oluyor" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün: Önceliğimiz gençlerimiz
Başkan Aygün: Önceliğimiz gençlerimiz
Başkan Aygün: Önceliğimiz gençlerimiz

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Kaynak: İHA

Zeki Aygün, Üniversite, Yelken, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aygün: 'Önceliğimiz gençlerimiz' - Son Dakika


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