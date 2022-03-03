Başkan Ayhan'dan 'Kitap Kumbaram' projesine destek çağrısı - Son Dakika
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Başkan Ayhan'dan 'Kitap Kumbaram' projesine destek çağrısı

03.03.2022 18:04
Başkan Ayhan'dan 'Kitap Kumbaram' projesine destek çağrısı

Kütüphanesiz okul kalmasın düşüncesiyle başlatılan 'Kitap kumbaram' projesine Belediye Başkanı Barış Ayhan, destek çağrısında bulundu.

Kütüphanesiz okul kalmasın düşüncesiyle başlatılan 'Kitap kumbaram' projesine Belediye Başkanı Barış Ayhan, destek çağrısında bulundu.

Türkiye'de 6 yıldır birçok ilde sürdürülen proje kapsamında okul kütüphanelerine çok sayıda kitap kazandırıldı. Projenin sürdürülmesi için Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, öğrencilerle bir araya gelerek çocuklarla vakit geçirdi, herkesten projeye hassasiyet göstermesini istedi. Dileyenlerin Yasemin öğretmen ile iletişime geçebileceğini belirten Ayhan, "Kütüphanesiz okul kalmasın diye elini taşın altına koyan, Sinop Merkez Fatih İlkokulu Sınıf Öğretmeni Yasemin Dur'un başlattığı 'Kitap Kumbaram' adlı projeye destek vermek amacıyla sevgili öğrencilerimizle bir araya geldik. Yarınlarımız için başlattığı bu kampanya vesilesiyle kıymetli öğretmenimiz Yasemin Dur'a teşekkür ediyor, projeye destek olmak isteyen vatandaşlarımızın Yasemin öğretmenimiz ile iletişime geçmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Başkan Ayhan'dan 'Kitap Kumbaram' projesine destek çağrısı
Başkan Ayhan'dan 'Kitap Kumbaram' projesine destek çağrısı

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Barış Ayhan, Türkiye, Sinop, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ayhan'dan 'Kitap Kumbaram' projesine destek çağrısı - Son Dakika


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