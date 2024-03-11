Başkan Bakkalcıoğlu Bozüyük'te esnafı ziyaret etti

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Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydan, Cemalettin Köklü Parkı ve çevresindeki esnafı ziyaret etti. Dernek ziyaretlerini de sürdüren Başkan Bakkalcıoğlu, yoğun bir hafta sonu mesaisi yaptı.

Bakkalcıoğlu kentteki ziyaretleri kapsamında ilk olarak 100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydan, Cemalettin Köklü Parkı ve çevresindeki esnafla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Bakkalcıoğlu, bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Bakkalcıoğlu çocuklara şeker ikram etti.

Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra, İnönü CHP Belediye Başkan Adayı Balkan Aktaş ve heyetiyle birlikte Dereyalaklılar Derneği ve Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Belediyenin çalışmalarını anlatan Bakkalcıoğlu, Bozpark projesi, Boztram'ın hastaneye kadar götürülmesi projesi, TCDD üst geçit, yeni Küçük Sanayi Merkezi ve bin kişilik Kongre Merkezi gibi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakkalcıoğlu, bazı projelerinin engellendiğini söyledi.