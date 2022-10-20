Başkan Bakkalcıoğlu'na "Muhtarlar Günü" ziyareti - Son Dakika
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Başkan Bakkalcıoğlu'na "Muhtarlar Günü" ziyareti

20.10.2022 10:16
Başkan Bakkalcıoğlu'na "Muhtarlar Günü" ziyareti

Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle, mahalle ve köy muhtarları ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle, mahalle ve köy muhtarları ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden muhtarlar, bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak "Vatandaşımız ve kamu hizmetleri arasında köprü görevi üstlenen, demokrasimizin temel unsurlarından olan değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi muhtarlarımızla Bozüyük için uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Misafirlerine ziyaretleri nedeni ile teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin anısına çiçek takdiminde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu'na 'Muhtarlar Günü' ziyareti - Son Dakika

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