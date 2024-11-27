Başkan Balaban kasım ayı çalışmalarını anlattı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Balaban kasım ayı çalışmalarını anlattı

Başkan Balaban kasım ayı çalışmalarını anlattı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediyenin kasım ayında yaptığı çalışmaları anlattı.

27.11.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediyenin kasım ayında yaptığı çalışmaları anlattı. Verdikleri sözleri yerine getirdiklerini dile getiren Başkan Balaban, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, önümüzdeki süreçte hayata geçirecekleri projeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kasım Ayı Basın Toplantısı'nda yaptığı çalışmaları anlattı. Başkanlık makamında düzenlenen toplantıda belediyenin bu ay içerisinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Balaban, önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek hizmetler konusunda da basın mensuplarını bilgilendirdi. Başkan Balaban toplantıda ayrıca gündemdeki bazı eleştirilere de cevap verdi.

" Muradiye'nin sorunlarını el birliği ile çözeceğiz"

Açıklamasına ilçenin en büyük mahallesi olan Muradiye ile başlayan Başkan Balaban, önümüzdeki günlerde açılması planlanan Yunusemre Belediyesi'nin Muradiye Ek Hizmet Binasında sona yaklaştıklarını kaydetti. Başlan Balaban, "Muradiye'de ek hizmet binamızı açıyoruz. Her şeyini tamamladık. Küçük bir belediye binası olacak orası. Bir ay gecikmeyle de olsa ek hizmet binamızı açıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek de Muradiye'nin altyapısı için büyük bir kaynak oluşturdu. 2025 yılında Muradiye'nin altyapı çalışmalarını da büyükşehir belediyesi başlatacak. 1,5 yıllık çalışmanın sonunda altyapı sorunu kökten çözülecek. Ferdi Bey'e de başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Muradiye'de Ekim Kasım ayı içerisinde 3 bin 500 metrekare parke taşı döşedik. Muradiye'nin sorunlarını el birliği ile çözeceğiz. Burayı bir çekim merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.

"Amatör kulüplere can suyu olacağız"

Konuşmasında amatör spor kulüplerine yapılan destekleri de anlatan Başkan Balaban amatör spor kulüplerinin kendileri için önemli olduğuna değinerek, "Yunusemre Belediyespor olarak demiştik ki 'diğer kulüplerle yarışmayacağız. Altyapıda çalışmalarımız devam edecek. O paraları amatör kulüplere aktaracağız.' Kulüp olarak Kasım ayı içerisinde 1 milyon 120 bin TL'yi amatör spor kulüplerine hakkaniyetli bir şekilde dağıttık. Bu da bu bizim için önemli. Amatör kulüplere can suyu olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezlerinde eğitimlerin başladığını aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, merkezlerde yaklaşık 10 bin kursiyerin eğitim gördüğünü ifade etti. Başkan Balaban, "Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezlerimizde tüm kurslarımızı açtık. Kursların açılmayacağı yönünde spekülasyonlar vardı. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Merkezlerimizde 10 bine yakın kursiyerimiz eğitim görüyor. Bu da bizim oldukça mutluluk vericidir" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında hayvan yaşam merkezinin bir kısmı hizmete girecek

Sokak hayvanları sorunu üzerine de çalışmalara hızlı bir şekilde başlayarak kısırlaştırma çalışmaları yaptıklarının altını çizen Belediye Başkanı Balaban, "2 tane veteriner arkadaşımız vardı. Onlar da Eylül ayından bu yana büyükşehir belediyesi ile işbirliği yaparak büyükşehrin Barbaros'taki barınağında kısırlaştırma işlemlerini yapıyorlar. Her gün 10 köpeği kısırlaştırıyorlar. Ayda yaklaşık 200 köpeği kısırlaştırıyoruz. Daha önce de dediğim gibi bizden önceki dönemde Yunusemre Belediyesi kısırlaştırma çalışması yapmamış. Bu çalışmalara da başladık. Ocak ayı içerisinde de hayvan yaşam merkezimizin bir bölümünü hizmete açacağız. Bu konuda da çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek de bu konuda bize destek oluyor. O da ameliyathane bölümünü hizmete açacak" dedi.

Yunusemre yeni mesire alanına kavuşuyor

Açıklamasının devamında Yuntdağı'nın en büyük mahallelerinden biri olan Üçpınar'a da müjde veren Yunusemre Belediye Başkanı, ilçeye yeni bir Mesire Alanı kazandıracaklarını dile getirdi. Başkan Balaban konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Üçpınar Mahallemizde 7 dönümlük bir alan üzerine yeni bir Mesire Alanı yapıyoruz. Bu şekilde ilçemize yeni bir Mesire Alanı da hizmete sunmuş olacağız. Onu da 1 ay içerisinde hizmete açacağız" dedi.

"En güçlü yanımız halkla iç içe olmamız"

Göreve geldiği günden bu zamana kadar düzenledikleri Halk Günü ile vatandaşların sorunlarını yakından dinlemeye büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Balaban, kamuoyunda yapılan eleştirilerin ise saygı ve nezaket üslubu içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Balaban yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Halk günümüz de her ayın son Çarşamba günü yapılmaya devam ediyor. Her zaman insanlarımızın saygıyla düzgün bir üslupla eleştirisine açığım. Eleştiri iyi bir şeydir. Saygı ve üslubuna da dikkat edilmelidir. İyi çalışmaları halk takdir ediyor. Halk sizden memnunsa sandık önüne geldiğinde yeniden seçer. Bunun kararını halk verir. Halktan hiçbir zaman kopmadık. En güçlü yanımız halkla iç içe olmamızdır"

"Halkın lehine ne olacaksa onu yapacağız"

Başkan Balaban açıklamalarının ardından basın mensuplarının basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Eşref Yılmaz'ın imar planına yönelik yaptığı açıklamalara Başkan Balaban, "Cumhuriyet Mahallesinde kentsel dönüşüm yok. Bireysel dönüşüm olacak. İnsanlar bir araya gelip müteahhitlerle anlaşıp dönüşüm yapabilecekler. İmar konusunda da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyet, Barbaros, 50. Yıl, Atatürk, Fevzi Çakmak. Hafsasultan Mahallesinde zaten imar sorunu çözülmüştü. Bizden önce çözenlere teşekkür ediyorum. Bu şekilde süreci götüreceğiz. Kimse merak etmesin. Ama orada imar sorunu yok. 10 katlı mı, 5 katlı mı, bitişik nizam mı tartışması var. Onu da mimarlık, mühendislik biliminin rehberliğinde çözeceğiz. Orada anket yapıyoruz. Halkın bir bölümü 10 katlı site olsun istiyor, bir kısmı da 5 katlı bitişik nizam olsun istiyor. Ama halkın lehine hangisi olacaksa biz onu değerlendireceğiz. Bunu da ekibimizle birlikte yapacağız. Bizim derdimiz sorun çıkartmak değil sorun çözmek. 3 yıl içerisinde bütün mahallelerde imar sorununu Ferdi Başkanımız ile birlikte çözeceğiz." diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Başkan Balaban basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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