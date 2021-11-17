Başkan Bıyık'tan, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Başkan Bıyık'tan, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
17.11.2021 11:44
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Muzaffer Bıyık, İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında katledilen Başak Cengiz'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, gençlik projeleriyle ilgili ödül alan ve ödül töreni sonrası Cengiz ailesine taziye ziyaretinde bulunan Muzaffer Bıyık, olaydan duyduğu üzüntüyü aktardı ve başsağlığı dileklerini iletti. - KOCAELİ
Son Dakika 11:37 Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! 11:29 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu 11:24 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri burada 11:23 Genç kadına "şeytan senin kolunun altında" dayağı 11:20 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi 11:14 Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın 11:12 Kardeşlerim dizisinde Kadir ölüyor mu? 10:42 Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var