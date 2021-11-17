Başkan Bıyık'tan, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Muzaffer Bıyık, İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında katledilen Başak Cengiz'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, gençlik projeleriyle ilgili ödül alan ve ödül töreni sonrası Cengiz ailesine taziye ziyaretinde bulunan Muzaffer Bıyık, olaydan duyduğu üzüntüyü aktardı ve başsağlığı dileklerini iletti. - KOCAELİ