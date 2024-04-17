Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 Yılı Faaliyet Raporunu Kabul Etti

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci toplantısında görüşülen 2023 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Faaliyet raporuyla ilgili benim söyleyeceğim bir şey yok. 31 Mart'ta 5 yıllık faaliyet raporu hakkında halk kararını zaten verdi" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 seçim dönemi birinci dönem olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Mustafa Bozbey başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, komisyonlardan gelen evraklar görüşüldü. Parti grup sözcüleri de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu hakkında tek tek söz aldı. Daha sonra Başkan Mustafa Bozbey, yerini Meclis Başkanvekili Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a bıraktı. Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle mecliste kabul edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz mecliste oy birliğiyle kabul edilen suya yüzde 25 indirim ve tabelalarda Türkçe dil kullanımı kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Türkçe ile ilgili alınan karar sonrası meclise teşekkür ettiğini hatırlatan Başkan Bozbey, bugüne kadar uygulanmamış bir karar olduğunu hatırlattı. 'Dilimiz, kimliğimizdir' diyen Başkan Bozbey, "Hepimiz dilimize sahip çıkma sorumluluğunu taşıyoruz. Bu karar, hep birlikte aldığımız ve oy birliğiyle geçen bir karardır. Bunu, sadece bir bölgesel anlamda değerlendirmiyoruz. Bursa'nın bütününde değerlendiriyoruz. Reklam tabelalarında eğer firmalar kendilerini tarif etmek isterlerse milyonlarca Türkçe ifadeye rastlayabilirler. Araştırırlar, bulurlar, zaten var. Onun için bu yönde bizim kararımız oluşmuştur. Bundan sonra bunun uygulamasını da hep beraber sağlayacağız. Dilimiz, kimliğimizdir. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Diğer kararlar da benimle birlikte 106 seçilmiş meclis üyesi ve belediye başkanlarının kararıyla alındı. Kamuoyunda takdir topladı. Bu meclisin başarısıdır. Meclisin birlikteliğinin de ifadesidir. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
"Faaliyet raporu hakkında halk kararını verdi"
14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, sınırlarının korunması ve kollanmasında şehit olan tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anan Başkan Bozbey, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilere sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Mecliste kentsel dönüşüm konusunun dile getirilmesine de değinen Başkan Bozbey, Bursa'da kentsel dönüşüm yapılmadığını, binaların yenilendiğini söyledi. Önümüzdeki süreçte planlama süreçlerini hızlandıracaklarını dile getiren Başkan Bozbey, kentsel dönüşüm çalışmalarına bu mecliste hep birlikte karar vereceklerini belirtti. 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu'na da değinen Başkan Bozbey, "Faaliyet raporuyla ilgili benim söyleyeceğim bir şey yok. 31 Mart'ta 5 yıllık faaliyet raporu hakkında halk kararını zaten verdi. Ama ben yine Bursa'da belediye başkanlığı yapmış ve yaşayan tüm belediye başkanlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Öyle ya da böyle şehre hizmet etmişlerdir. Hepsine bu kürsüde teşekkür ediyorum. Görevleri boyunca mutlaka bir katkıları olmuştur, hizmeti geçmiştir. İnanıyorum ki yapacağımız hizmetlerle hem meclisimizi hem de beni güzel bir şekilde anacaklardır. Tekrar hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA
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