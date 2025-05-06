Başkan Bozbey, Orhaneli'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Bozbey, Orhaneli'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Başkan Bozbey, Orhaneli\'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Orhaneli ilçesini ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, bölge tarımının gelişiminde atılması gereken adımları ele aldı.

06.05.2025 16:50  Güncelleme: 16:52
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'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Orhaneli ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarla birlikte alanda ve beraber olduklarını söyleyerek, kenti hep beraber yönettiklerini dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek adına başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Orhaneli ilçesini ikinci kez ziyaret etti. Proje kapsamında çalışma ofisini ilçeye taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, tüm yönetim kadrosu ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna'yı ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey'e temaslarında CHP İlçe Başkanı Hakan Turgut da eşlik etti. Orhaneli ve dağ yöresinin tarım alanındaki mevcut çalışmaları ile bölge tarımının gelişimi adına atılması gereken adımların ele alındığı görüşmede, son dönemde yaşanan zirai don olayları ve bölgedeki nüfusun azalması gibi önemli meseleler üzerinde durularak çözüm önerileri konuşuldu.

Başkan Mustafa Bozbey'in, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'a makamında yaptığı ziyarette ise dağ ilçelerinin karşı karşıya olduğu önemli sorunlar ve çözüm yolları değerlendirildi. Dört dağ ilçesinde yaşanan göçün önüne geçebilmek adına bölgede bir merkez kurulmasının da konuşulduğu ziyarette, tarımın güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik atılabilecek adımlar da detaylı biçimde ele alındı.

Orhaneli ilçesindeki muhtarlarla da bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, mahallelerin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlattı. Orhaneli Ziraat Odası Başkanı Nafiz Kaya ve dernek üyelerini de ziyaret eden Başkan Bozbey, çiftçileri birinci ağızdan dinledi. Çiftçilerin emeğinin karşılığını alabilmesi, üretim süreçlerinde karşılaştıkları zorlukların aşılması ve tarımın sürdürülebilirliği adına desteklerini sürdüreceklerini söyleyen Başkan Bozbey, tarımsal kalkınmayı teşvik eden projeler ve iş birlikleriyle çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaretlerin ardından Beyce Meydan Kafe'de vatandaşlarla buluşan Başkan Bozbey, talep ve önerileri dinleyerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

"Vatandaşlarımızla birlikte alandayız ve beraberiz"

Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Bursa'nın güzel ilçelerinden Orhaneli'yi ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, yapılan hizmetleri yerinde izleyip takip etmeyi önemsediklerini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kadrosuyla birlikte Orhaneli ilçesine geldiklerini, vatandaşları dinleyerek sorunlara çözüm ürettiklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Orhaneli'deki halkımızın yanı sıra civar ilçelerden ve hatta merkezden gelen vatandaşlarımızı da burada dinliyoruz. Başkan Bozbey Burada projesi için ilçelere dışarıdan gelenlerin olmasıyla bölgenin tanıtımına da katkı sağlamış oluyoruz. Bizler katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyen en önemli kurumlardan bir tanesiyiz. Türkiye'de örneği olmayan bir projeyi uyguluyoruz. Vatandaşımızla iç içeyiz. Her şeyi vatandaşla tartışarak, konuşarak ve paylaşarak yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızla birlikte alandayız ve beraberiz. Kenti hep beraber yönetiyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bozbey, Orhaneli'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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