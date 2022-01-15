Başkan Bozkurt'tan hemşehri buluşmasına katıldı - Son Dakika

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bozüyük Dereyalaklılar Derneği tarafından düzenlenen hemşehri buluşması davetine katıldı.

İnönü İlçesi Dereyalak Mahallelileri tarafından Bozüyük'te kurulan Dereyalaklılar Derneği her ay düzenledikleri hemşehri buluşmalarına mahallelerine yaptığı önemli çalışmalardan dolayı Başkan Bozkurt'u davet ettiler. Yoğun katılımın gerçekleştiği hemşehri buluşmasında Başkan Bozkurt, Dereyalak Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek ilçeye yapılan ve yapılması planlanan önemli çalışma ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Bozkurt, misafirperverliklerinden dolayı Bozüyük Dereyalaklılar Derneği'ne teşekkür etti.

Bozüyük Dereyalaklılar Derneğinin hemşehri buluşmasına Başkan Bozkurt'un yanı sıra AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Balkanı Sadık Önal, İnönü Belediyesi Meclis Üyesi Tahsin Çelik, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Dereyalak Mahalle Muhtarı Ömer Kara ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR