AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe vurgu yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, bayramların manevi duyguların yoğunlaştığı, insanlarımız arasındaki birlik, beraberlik duygularının pekiştiği, dayanışma bağlarının güçlendiği, dargınlıkların yerini barış ve huzura bıraktığı, çok kıymetli günler olduğunu söyledi.
Başkan Bulucu, "6 Şubat depremi sonrası Kurban Bayramı ile birlikte Adıyaman'ımızda 3. Bayramına eriştiğimiz Ramazan Bayramını geçen yıl içimizdeki hüzünlerle birlikte yaşamıştık. Büyük bir manevi huzurla idrak ettiğimiz rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın ardından, mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunu yine bu hüzünle karşılıyoruz. 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın aziz hatıraları her zaman yüreğimizde olacak. Gözleri arkada kalmasın, emanetlerini ne bu bayram ne de gelecek bayramlar da asla ihmal etmeyeceğiz. Deprem felaketi sonrası hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, il merkezi ve ilçelerimizin yeniden inşası ve ihyası için yoğun gayret gösterdi. 8 Şubat'ta şehrimize gelen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, inşası tamamlanan 2 bin 798 konutun kura törenine katılarak hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettik. Elbette bu ziyaret bizler için son derece önemli ve anlamlıydı. Yoğun gündem içerisinde günün tamamını Adıyaman'ımıza ayıran cumhurbaşkanımız kura töreni sonrası hem Kahta hem de Sincik ilçemize ziyaret gerçekleştirdi. Depremzedelerimizin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşması için canla başla çalışan hükümetimiz son olarak 19 Mart'ta yapılan kurayla birlikte toplam 8 bin 147 konutu hak sahiplerine teslim ettik. İnşallah yılsonuna kadar 32 bin konutun teslimini yapacağız" dedi.
Ramazan ayı içerisinde Mahalli İdareler Seçimleri kampanyasını yürüttüklerini hatırlatan Başkan Bulucu, "31 Mart mahalli idareler seçimlerini demokrasimize yakışır bir olgunlukla tamamladık. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra ne yazık ki yerel seçimlerde hedeflediğimiz neticeyi alamadık. Bu seçimlerde en büyük moral kaynağımız Kahta ilçemiz ile Tut ilçemizin yeniden AK Belediyeciliğe geçmesi oldu. Aldığımız bu neticelerle toplamda 6 ilçemiz AK Partili belediye başkanlarımız tarafından yönetilecek. Elbette bu seçimlerden de vatandaşlarımızın bize verdiği mesajı daha iyi irdeleyip ona göre adımlarımızı atacağız. Liderimiz ve cumhurbaşkanımızın da ifade buyurduğu gibi, hiçbir şekilde milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletin takdirini, sorgulamaktan bugüne kadar olduğu gibi yine uzak duracağız. Hem teşkilatlarımız olarak hem de il genel ve belediye meclis üyelerimizle şehrimizin, ilçelerimizin, hemşehrilerimizin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz. AK Parti olarak moralimizi bozmadan bir sonraki gün hemen çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik. Bizler seçimden seçime vatandaşlarımızı hatırlayan partilerden olmadık. İnşallah önümüzdeki beş sene boyunca da çizgimizden sapmayacak, gönüllere dokunmaya, gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Alemi'nin ve hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, bu bayramın birlik ve beraberliğimize, dayanışmamızın pekişmesine ve kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile olmasını dilerim. Ramazan bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile iftar sofrasında buluştu. Başkan Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu bir şehir olarak daima öğrencilerin en güçlü destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Muğla Valiliği koordinesinde polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, itfaiye, belediyelerin ilgili bölümleri 31 Mart seçim günü görev başında olacak. Muğla'da 814 bin 986 seçmen 23 bin 638 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde 4 bin 779 kolluk kuvveti ve 235 sağlık personeli görev yapacak.
2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Portekizli sanatçı Salvador Sobral, İstanbul'da ilk konserini verdi. Sobral, konser öncesi yaptığı açıklamalarda müziğe olan ilgisini ve Filistin'e yönelik çağrısını dile getirdi. Ayrıca Türk hayranlarının ilgisinden de memnuniyetini belirtti.
AK Parti ile ittifak yollarını ayıran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a milli görüşçüler tarafından tepkiler çığ gibi büyüyor. Necmettin Erbakan döneminde Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Numan Mert, ittifakın yeniden kurulması, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını geri çekilmesi gerektiğini söyledi.
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde danışma kurulunun vizyonunu ve 2030 hedeflerini AA Analiz için kaleme aldı. Moller, sıfır atık girişimlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bağlantılı olduğunu vurgulayarak, 17 hedefe ulaşmanın sürdürülebililik, yenilikçilik ve işbirliğine bağlılık gerektirdiğini belirtti.
Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürürken, TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak. 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da alınacak kararlar merakla bekleniyor. Ayrıca, 7 Nisan'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının da genel kurul kararına bağlı olarak oynanıp oynanmayacağı netlik kazanacak.
RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncusu Onur Ergün, öncelikli hedeflerinin Süper Lig'i ilk 4 sırada bitirip, Avrupa kupalarında gitmek olduğunu söyledi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ev kadını Fatima Kantar, yerel seçimlerde muhtar adayı oldu ve 8 azasını da kadınlardan seçti. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Kantar, kapı kapı dolaşarak oy istediğini belirtti. Kantar, 'Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla yola devam edeceklerini söyledi.
Türk dünyasının 4 bin yıllık geçmişi olan ortak geleneksel strateji ve zeka oyunu mangala, Kazakistan'da çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ülkede halihazırda 200 binden fazla kişi mangala öğrenirken, oyun çocukların zeka kabiliyetini geliştiren özelliğiyle bilinen bir seçmeli ders olarak okutuluyor. Mangala, 2020'de Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'ın ortak sunumuyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilişinin üzerinden 9 yıl geçti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda, yerel seçimlere iki gün kala sosyal medya platformlarıyla görüşme yapıldı. Görüşmelerde, seçim sürecinde yapılacak adımlar ve sosyal medyadaki manipülasyon ve yanlış bilgilerin önlenmesi ele alındı.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takibe düşen kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekti. Ateş, sadece mart ayında 1,5 milyar liralık kredi kartı borcunun ödenemediği için takibe düştüğünü belirtti. Yılbaşından beri takibe düşen kredi kartı borcu 5,8 milyar lirayı aştı. Ateş, seçim sonrasında yasal takip sürecinin artacağını ve batık kredi borçlarının daha da artacağını ifade etti. Ayrıca tüketici kredilerindeki batık oranının da hızla arttığına dikkat çekti.
Sizin düşünceleriniz neler ?