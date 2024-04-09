AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe vurgu yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, bayramların manevi duyguların yoğunlaştığı, insanlarımız arasındaki birlik, beraberlik duygularının pekiştiği, dayanışma bağlarının güçlendiği, dargınlıkların yerini barış ve huzura bıraktığı, çok kıymetli günler olduğunu söyledi.

Başkan Bulucu, "6 Şubat depremi sonrası Kurban Bayramı ile birlikte Adıyaman'ımızda 3. Bayramına eriştiğimiz Ramazan Bayramını geçen yıl içimizdeki hüzünlerle birlikte yaşamıştık. Büyük bir manevi huzurla idrak ettiğimiz rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın ardından, mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunu yine bu hüzünle karşılıyoruz. 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın aziz hatıraları her zaman yüreğimizde olacak. Gözleri arkada kalmasın, emanetlerini ne bu bayram ne de gelecek bayramlar da asla ihmal etmeyeceğiz. Deprem felaketi sonrası hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, il merkezi ve ilçelerimizin yeniden inşası ve ihyası için yoğun gayret gösterdi. 8 Şubat'ta şehrimize gelen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, inşası tamamlanan 2 bin 798 konutun kura törenine katılarak hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettik. Elbette bu ziyaret bizler için son derece önemli ve anlamlıydı. Yoğun gündem içerisinde günün tamamını Adıyaman'ımıza ayıran cumhurbaşkanımız kura töreni sonrası hem Kahta hem de Sincik ilçemize ziyaret gerçekleştirdi. Depremzedelerimizin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşması için canla başla çalışan hükümetimiz son olarak 19 Mart'ta yapılan kurayla birlikte toplam 8 bin 147 konutu hak sahiplerine teslim ettik. İnşallah yılsonuna kadar 32 bin konutun teslimini yapacağız" dedi.

Ramazan ayı içerisinde Mahalli İdareler Seçimleri kampanyasını yürüttüklerini hatırlatan Başkan Bulucu, "31 Mart mahalli idareler seçimlerini demokrasimize yakışır bir olgunlukla tamamladık. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra ne yazık ki yerel seçimlerde hedeflediğimiz neticeyi alamadık. Bu seçimlerde en büyük moral kaynağımız Kahta ilçemiz ile Tut ilçemizin yeniden AK Belediyeciliğe geçmesi oldu. Aldığımız bu neticelerle toplamda 6 ilçemiz AK Partili belediye başkanlarımız tarafından yönetilecek. Elbette bu seçimlerden de vatandaşlarımızın bize verdiği mesajı daha iyi irdeleyip ona göre adımlarımızı atacağız. Liderimiz ve cumhurbaşkanımızın da ifade buyurduğu gibi, hiçbir şekilde milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletin takdirini, sorgulamaktan bugüne kadar olduğu gibi yine uzak duracağız. Hem teşkilatlarımız olarak hem de il genel ve belediye meclis üyelerimizle şehrimizin, ilçelerimizin, hemşehrilerimizin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz. AK Parti olarak moralimizi bozmadan bir sonraki gün hemen çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik. Bizler seçimden seçime vatandaşlarımızı hatırlayan partilerden olmadık. İnşallah önümüzdeki beş sene boyunca da çizgimizden sapmayacak, gönüllere dokunmaya, gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Alemi'nin ve hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, bu bayramın birlik ve beraberliğimize, dayanışmamızın pekişmesine ve kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile olmasını dilerim. Ramazan bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN