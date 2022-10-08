Başkan Büyükakın proje ve çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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Başkan Büyükakın proje ve çalışmaları yerinde inceledi

08.10.2022 10:00
Başkan Büyükakın proje ve çalışmaları yerinde inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, "Vatandaşlarımızın mutluluğu ve daha güzel bir yaşam kalitesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, "Vatandaşlarımızın mutluluğu ve daha güzel bir yaşam kalitesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri inşaatındaki son durumu yerinde gördü. İncelemelerde Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve teknik ekiplerin de hazır bulundu. Dilovası'nda yeni bir yaşam alanı olarak hizmet veren Adnan Kahveci Parkı'nı da inceleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, "Dilovası için aşkla çalışıyoruz. Dilovası'ndaki vatandaşlarımızın mutluluğu ve daha güzel bir yaşam kalitesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki bu iki projemizde Dilovası'na çok yakıştı. Tabi durmayacağız, Dilovası için kentimiz için üretmeye devam edeceğiz. Büyükşehir belediyesi olarak hizmetlerimizde önceliğimiz insanımız diyoruz. Bu bizim her fırsatta dile getirdiğimiz çok önemli bir ilkemizdir. Bizim medeniyetimiz insanı merkeze almıştır. Bizlerde medeniyetimizin bize bıraktığı çok önemli bir miras ve sorumluluk olarak görüyoruz. Bundan dolayıdır ki Kocaeli'nin her karışında bu hassasiyetle hizmetlerimizi yapıyoruz. Önce insan diyoruz, demeye devam edeceğiz. Milletimizle birlikte yol yürümeye, beklentilerine her fırsatta cevap vermeye devam edeceğiz. 2023 hedefleri başta olmak üzere Türkiye'nin geleceğine Kocaeli'nden katkı sunmak için çalışıyoruz. Medeniyetimizi yükseltmenin en önemli adımları elbette yerelden başlıyor. Bizlerde buna göre hareket ediyor, Dilovası ile birlikte tüm 12 ilçemizde çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Durmak yok, çalışmaya halkımızla gönül gönüle olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Hamza Şayir, Dilovası, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükakın proje ve çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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