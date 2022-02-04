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Başkan Büyükakın: "STK'lar milli birlik ve beraberliğin kilit taşıdır" - Son Dakika

Başkan Büyükakın: "STK'lar milli birlik ve beraberliğin kilit taşıdır"

04.02.2022 11:53
Başkan Büyükakın: "STK'lar milli birlik ve beraberliğin kilit taşıdır"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sivil toplum kuruluşlarını, milli birlik ve beraberliğin kilit taşı olarak görüyorum" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sivil toplum kuruluşlarını, milli birlik ve beraberliğin kilit taşı olarak görüyorum" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Erzurum Aşkaleliler Dernek Başkanı Zülküf Eta ve yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede; Kocaeli'nin Anadolu ruhuna yapılacak katkılar da ele alındı. Başkan Büyükakın, "Sivil toplum kuruluşlarını, milli birlik ve beraberliğin kilit taşı olarak görüyorum. Güzel ülkemizin her köşesinden Kocaeli'mize gelen vatandaşlarımız beraberinde bir tarihi ve bir geçmişi bunun yanında bir kültürü de getiriyor. İşte bu da millet ve şehir olarak bir zenginlik kaynağımızdır" dedi.

"STK'ları bizlerin tamamlayıcısı olarak görüyorum"

Kocaeli'ye hizmet eden tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın işbirliklerine dönük adımlar attıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, "STK'lar bizim göremediğimizi göstermek, istikametimizi denetlemek ve kentin ortak değerlerine sahip çıkmada rol oynamalıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak STK'ları bizlerin tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Bugün siz Erzurum Aşkaleli hemşerilerimizin ziyaretini de böyle değerlendiriyorum. Hep birlikte Kocaeli'mizin daha çok gelişmesi ve kalkınması noktasında sizlerin katkılarını şiddetle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Milli birlik ve beraberliğin kilit taşı olarak görüyorum"

Sivil toplum kuruluşlarını, milli birlik ve beraberliğin kilit taşı olarak gördüğünü vurgulayan Büyükakın, "Güzel ülkemizin her köşesinden Kocaeli'mize gelen vatandaşlarımız beraberinde bir tarihi ve bir geçmişi bunun yanında bir kültürü de getiriyor. İşte bu da millet ve şehir olarak bir zenginlik kaynağımızdır. Dünyada ülkelerin yaşadığı sıkıntılar, ülkemizin bulunduğu bölgedeki birçok olumsuz gelişmeler, aslında bizlerin birbirimize kenetlenmemiz için yeterli birçok sebebi de içerisinde barındırıyor. Bizler ülkemizin ve şehrimizin geleceğe daha güzel bakması için çalışan tüm STK'larımızla iftihar ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak da sivil aklın ve vicdanın yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın: STK'lar milli birlik ve beraberliğin kilit taşıdır
Başkan Büyükakın: STK'lar milli birlik ve beraberliğin kilit taşıdır
Başkan Büyükakın: STK'lar milli birlik ve beraberliğin kilit taşıdır

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Tahir Büyükakın, Erzurum, Kocaeli, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükakın: 'STK'lar milli birlik ve beraberliğin kilit taşıdır' - Son Dakika


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