Kayseri\'de 1 Ton Sucuk Döner İkramı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 4-10 Ekim günlerinde düzenlenecek olan Gastronomi Günleri çerçevesinde vatandaşlara 1 ton sucuk döner ikram edeceklerini belirterek, bir ilke imza atacaklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı yanında yer alan organik üretimin adresi, doğal üretim bahçesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile burada üreticilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada; 4-10 Ekim 2024 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ikincisi düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri'nde lezzet dolu bir yolculuğa çıkılacağını ifade etti. Eşsiz lezzetlerin, geleneksel tariflerin ve muhteşem etkinliklerin bir araya geleceği bu özel etkinliğe vatandaşları davet eden Başkan Büyükkılıç, şehrin eşsiz tatlarını deneyimlerken, kültürel zenginlikleri de keşfetme fırsatının yakalanacağını kaydetti.

Tarım ve hayvancılık alanında tavuktan koyuna, arılı kovandan birçok alanda hizmetler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Büyükkılıç; "Gastronomi Günleri yaklaşıyor, şefler geliyor. Kayseri'mizin olmazsa olmazı sucuk, pastırma, mantı. Sucukla ilgili her etkinliğimizde vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Aynı zamanda Gastronomi Günleri'nde 1 ton sucuk döner ile bir ilke imza atıyoruz. 'Sucuğunda döneri olur' diyoruz. Kayseri'yi tanımayan, bilmeyen, anlamayan ve yanlış mecralara sürüklemeye çalışanlar da buyursunlar gelsinler, sucuk döner ikram edelim" şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde açılışa hazırlanan Mutfak Sanatları Merkezi için de bir parantez açan Büyükkılıç, "Mutfak Sanatları Merkezi, gastronominin merkezi, 6 bin metrekare içerisinde atölyeleriyle, yeme içme alanlarıyla etkinliklere fırsat verecek. En önemlisi, biliyorsunuz UNESCO'nun listesine alındık. Bunu kalıcı kılmak için de üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu. - KAYSERİ