Büyükkılıç\'tan 15 Temmuz mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "15 Temmuz; milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkma iradesinin ortak hafızamıza kazındığı tarihi bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükkılıç, mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi sergilediği tarihi duruşun, demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığının en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu ifade etti. 15 Temmuz'un yalnızca FETÖ'nün bir darbe girişiminin engellendiği gün olmadığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "15 Temmuz, milletimizin devletine, bayrağına ve geleceğine sahip çıkarak tarih yazdığı kutlu bir diriliş ve direniş günüdür. O gece aziz milletimiz, tanklara, silahlara ve ihanet odaklarına karşı imanıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle karşı durmuş; Türkiye'nin istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Mesajında 10 yıllık sürece dikkat çeken Büyükkılıç, "Aradan geçen on yıl göstermiştir ki 15 Temmuz, sadece hafızalarda kalan bir tarih değil; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren milli bir şuurdur. Milletimizin o gece ortaya koyduğu kararlılık, bugün de Türkiye'nin yarınlarına ışık tutmaya devam etmektedir. 15 Temmuz ruhu; kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak değerlerimizin en güçlü teminatlarından biridir" değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin ortaya koyduğu tarihi duruşun dünya demokrasi tarihine örnek olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Türk milletinin her türlü tehdit ve saldırı karşısında devletine sahip çıkma iradesini açık şekilde ortaya koyduğunu kaydetti. Kayseri'nin de 15 Temmuz gecesi milli iradenin yanında güçlü bir duruş sergilediğini hatırlatan Büyükkılıç, şehrin demokrasi nöbetlerinde gösterdiği birlik ve beraberliğin hafızalardaki yerini koruduğunu ifade etti. Başkan Büyükkılıç mesajını şu sözlerle tamamladı;

"15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümünde, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin yazdığı bu büyük destan daima hatırlanacak, gelecek nesillere aynı bilinç ve sorumlulukla aktarılacaktır. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Unutmadık, unutturmayacağız." - KAYSERİ