Başkan Büyükkılıç, Kayseri\'deki Esnafı Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi'nde ve Sivas Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

7'den 70'e tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini yüz yüze dinlemeye, ihtiyaçları yerinde tespit ederek anında çözüm üretmeye ayrı bir önem veren Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi'nde ve Sivas Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. İlk olarak, Camikebir Mahallesi'nde esnafları gezen Başkan Büyükkılıç'a vatandaşlar da sıcak ve samimi bir şekilde ilgi gösterdi. Esnaf dükkanlarını tek tek ziyaret eden Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler temennisini ileterek taleplerini sordu.

Vatandaşlar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı gösterilen Büyükkılıç'ı tebrik ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Sivas Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti.

Cadde üzerinde karşılaştığı gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, öğrencilere 10 GB internet kartı ve sinema bileti hediye etti.

'Kayseri'nin En Büyük Başkanı Geldi İşte'

Balıkçı esnafını da ziyaret eden ve hayırlı, bereketli işler dileyen Büyükkılıç'a bir esnaf, 'Kayseri'nin en büyük başkanı geldi işte' diye sevgi gösterisinde bulundu. Balık tezgahlarını da inceleyen Büyükkılıç, ayrıca cadde üzerinde AK Partili gençlerle de 'Memduh başkan buraya, yumruk havaya' tezahüratları ile karşılandı. Başkan Büyükkılıç, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmayarak vatandaş ve esnaflarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Büyükkılıç'a esnaf ziyaretinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ