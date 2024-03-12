Başkan Büyükkılıç, Kayseri\'deki Esnafı Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi'nde ve Sivas Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi.
7'den 70'e tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini yüz yüze dinlemeye, ihtiyaçları yerinde tespit ederek anında çözüm üretmeye ayrı bir önem veren Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi'nde ve Sivas Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. İlk olarak, Camikebir Mahallesi'nde esnafları gezen Başkan Büyükkılıç'a vatandaşlar da sıcak ve samimi bir şekilde ilgi gösterdi. Esnaf dükkanlarını tek tek ziyaret eden Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler temennisini ileterek taleplerini sordu.
Vatandaşlar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı gösterilen Büyükkılıç'ı tebrik ettiler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Sivas Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti.
Cadde üzerinde karşılaştığı gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, öğrencilere 10 GB internet kartı ve sinema bileti hediye etti.
'Kayseri'nin En Büyük Başkanı Geldi İşte'
Balıkçı esnafını da ziyaret eden ve hayırlı, bereketli işler dileyen Büyükkılıç'a bir esnaf, 'Kayseri'nin en büyük başkanı geldi işte' diye sevgi gösterisinde bulundu. Balık tezgahlarını da inceleyen Büyükkılıç, ayrıca cadde üzerinde AK Partili gençlerle de 'Memduh başkan buraya, yumruk havaya' tezahüratları ile karşılandı. Başkan Büyükkılıç, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmayarak vatandaş ve esnaflarla bol bol fotoğraf çektirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Büyükkılıç'a esnaf ziyaretinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
Muratpaşa Belediyesi'nde seçilen belediye meclis üyeleri, son toplantılarını yaparak vedalaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, birlik ve beraberlikle karar mekanizmalarını oluşturduklarını belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'nin ikinci bölüm görüşmelerinde emeklilere verilecek ikramiyenin hak temelli ele alınması gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, ikramiyenin objektif kriterlere bağlanması ve düzenli olarak artırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'ın çağdaş, modern ve yaşanabilir bir ilçe olmasını hedeflediklerini söyledi. Gelişmişlik düzeyinde geriye düşen Hekimhan'ı ayağa kaldırmak için önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin galibi AK Parti olacağını belirtti. Yılmaz, seçim havasının ülkeyi sardığını ve AK Parti'nin büyük şehirlerde iddialı olduğunu ifade etti. Aday belirleme sürecinin milletin istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, kentlerin de ülkeler gibi yarıştığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un deprem güvenliği konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu ilçesinde inşa edilen Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine yoğun ilgi gösterildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehirlerimizin ve ilçelerimizin sorunlarına gerçekçi çözümler ve proje üreten, şehrinin ihtiyacına göre gelecek vizyonu çizebilen yerel yönetimlere ihtiyacımız var.
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini duyurdu. Abbas'ın Türkiye ziyareti, Filistin-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması amacıyla gerçekleştirilecek.
Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren çok yönlü sanatçı Altan Günbay'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Günbay, 1931 yılında Konya'da doğdu ve sanat hayatına Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Birçok filmde rol alan ve opera sahnelerinde başarıyla yer alan Günbay, Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olarak tanındı. Ayrıca müzikler besteledi ve yapımcılık da yaptı. Günbay, 2014 yılında hayatını kaybetti.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, yerel seçimlere sayılı günler kala proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı da kızları Lal Denizli'yi izleyen davetliler arasındaydı.
Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, Çandarlı'da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Kırgöz, 5 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?