Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelirken, seçim ofisi önündeki buluşma adeta coşkulu bir mitinge dönüştü. Başkan Büyükkılıç, "Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep beraber İncesu, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye olacağız" dedi.

Dayanışma içerisinde birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, Ramazan Ayı'nda da ziyaretlerini sürdürüp, ilçe sakinleri ile kucaklaşmaya devam ediyor. Adeta koltuğunda hiç oturmayan, merkezden ilçelere kadar tüm Kayserililerle iç içe olan Büyükkılıç, İncesu ilçesinde, vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, parti ilçe başkanları ve meclis üyeleri eşlik etti.

Vatandaşların 'Memduh Başkan' ve 'İlmek Başkan' tezahüratları ile meşaleler eşliğinde karşılanan Büyükkılıç, "İncesu'da saha ilmek ilmek dokundu. Mustafa İlmek burada rekor oy almış olduğu zaman, ben almış olurum. Biz birbirimizi adeta kucaklayarak, şehrimizi geleceğe taşıma anlayışına sahibiz" dedi.

Büyükkılıç, şehit polis memuru İlker Duran'a Allah'tan rahmet diledi

Başkan Büyükkılıç, Şırnak'ta görev yaptığı sırada geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran'a rahmet dilerken, şehit ailesine de baş sağlığı dileyerek, şöyle konuştu:

"Buraya Yeşilhisar'dan geldik, ondan önce de Develi'mizde şehidimizi uğurladık. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' diyor ya, bu vatan uğrunda şehit olan canlarımızın emaneti olan bu vatanı korumak, her birimizin görevidir. Her zaman haykırıyoruz, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize sahip çıkıp, olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Mazlum insanların sesi olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak yeter."

"İncesu da Cumhur'un kalesi olarak kenetlenmiş, alnınızdan öpüyorum"

Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, "Biz şehrimize sevdalıyız, İncesu'muza sevdalıyız, ülkemize sevdalıyız, insana hizmeti ibadet bilen anlayışın sahibiyiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen anlayışın sahibiyiz. Biz önümüze bakacağız, işimiz çok, yolumuz uzun. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep beraber İncesu, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye olacağız. İncesu gördüm ki, cumhurun kalesidir. Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bilge insan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli nasıl kenetlenmişse, İncesu da cumhurun kalesi olarak kenetlenmiş, alnınızdan öpüyorum" diye konuştu.

"Gece, gündüz demeden çalışacağız"

Başkan Büyükkılıç, ev ev, kapı kapı dolaşmaya devam edeceklerini belirterek, "İlçelerimiz birbiriyle yarışıyor, ev ev dolaşacağız, kendimizi ifade edeceğiz. Biz birbirimize sevdalıyız, Allah'ın izniyle İncesu'muz gereken çalışmayı yapacak. İncesu'muzun gururu olan değerli başkanım ile el ele vermek suretiyle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çalışacağız. Milli görüşün yegane temsilcisi Memduh başkandır. Gece, gündüz demeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de "Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, ağabeyimiz, babamız, Kayseri'mizin büyüğü Memduh başkanım, Allah başımızdan eksik etmesin. İncesu'yu ilmek ilmek dokuyan kıymetli İlmek başkan ile İncesu da burada. Milli duruş, milli görüş, cumhur ittifakı bizde" diye konuştu.

Buluşmada Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek, dualar edildi. - KAYSERİ