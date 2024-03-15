Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelirken, seçim ofisi önündeki buluşma adeta coşkulu bir mitinge dönüştü. Başkan Büyükkılıç, "Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep beraber İncesu, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye olacağız" dedi.
Dayanışma içerisinde birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, Ramazan Ayı'nda da ziyaretlerini sürdürüp, ilçe sakinleri ile kucaklaşmaya devam ediyor. Adeta koltuğunda hiç oturmayan, merkezden ilçelere kadar tüm Kayserililerle iç içe olan Büyükkılıç, İncesu ilçesinde, vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, parti ilçe başkanları ve meclis üyeleri eşlik etti.
Vatandaşların 'Memduh Başkan' ve 'İlmek Başkan' tezahüratları ile meşaleler eşliğinde karşılanan Büyükkılıç, "İncesu'da saha ilmek ilmek dokundu. Mustafa İlmek burada rekor oy almış olduğu zaman, ben almış olurum. Biz birbirimizi adeta kucaklayarak, şehrimizi geleceğe taşıma anlayışına sahibiz" dedi.
Büyükkılıç, şehit polis memuru İlker Duran'a Allah'tan rahmet diledi
Başkan Büyükkılıç, Şırnak'ta görev yaptığı sırada geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran'a rahmet dilerken, şehit ailesine de baş sağlığı dileyerek, şöyle konuştu:
"Buraya Yeşilhisar'dan geldik, ondan önce de Develi'mizde şehidimizi uğurladık. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' diyor ya, bu vatan uğrunda şehit olan canlarımızın emaneti olan bu vatanı korumak, her birimizin görevidir. Her zaman haykırıyoruz, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize sahip çıkıp, olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Mazlum insanların sesi olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak yeter."
"İncesu da Cumhur'un kalesi olarak kenetlenmiş, alnınızdan öpüyorum"
Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, "Biz şehrimize sevdalıyız, İncesu'muza sevdalıyız, ülkemize sevdalıyız, insana hizmeti ibadet bilen anlayışın sahibiyiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen anlayışın sahibiyiz. Biz önümüze bakacağız, işimiz çok, yolumuz uzun. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep beraber İncesu, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye olacağız. İncesu gördüm ki, cumhurun kalesidir. Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bilge insan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli nasıl kenetlenmişse, İncesu da cumhurun kalesi olarak kenetlenmiş, alnınızdan öpüyorum" diye konuştu.
"Gece, gündüz demeden çalışacağız"
Başkan Büyükkılıç, ev ev, kapı kapı dolaşmaya devam edeceklerini belirterek, "İlçelerimiz birbiriyle yarışıyor, ev ev dolaşacağız, kendimizi ifade edeceğiz. Biz birbirimize sevdalıyız, Allah'ın izniyle İncesu'muz gereken çalışmayı yapacak. İncesu'muzun gururu olan değerli başkanım ile el ele vermek suretiyle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çalışacağız. Milli görüşün yegane temsilcisi Memduh başkandır. Gece, gündüz demeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de "Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, ağabeyimiz, babamız, Kayseri'mizin büyüğü Memduh başkanım, Allah başımızdan eksik etmesin. İncesu'yu ilmek ilmek dokuyan kıymetli İlmek başkan ile İncesu da burada. Milli duruş, milli görüş, cumhur ittifakı bizde" diye konuştu.
Buluşmada Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek, dualar edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Seçim çalışmaları için Tokat'a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki 3 kişi trafik kazası geçirdi. Hastaneden taburcu edilen Destici, sağlık durumu hakkında açıklama yaparak seçim süreci boyunca dizlik kullanacağını belirtti. Destici, kazanın seçimlerin kış aylarında yapılmasının zorluğunu gösterdiğini ifade etti.
Balçova Belediye Meclisi son toplantısını gerçekleştirerek meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Başkan Fatma Çalkaya, uyum içinde alınan önemli kararlarla Balçova için çalıştıklarını belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, uzman isimler ve akademisyenlerin katıldığı "Antalya'nın Kooperatifçileri Buluşması" panelinde yerelden kalkınma için yapılması gerekenler mercek altına alındı.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, adaylıktan çekileceklerine yönelik iddialara yanıt verdi. Altınöz, 'Yeniden Refah Partisi İBB Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz olarak açık ve net bir şekilde ifade ediyorum ki adaylıktan çekilmemiz söz konusu değil. Bu tür iddiaları şiddetle hem kınıyoruz hem de bu iddia sahiplerine ispata davet ediyoruz' dedi.
Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Onur Tepeciklioğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nu değerlendirerek krizler döneminde diplomasinin önemine vurgu yaptı. Forumda 148 ülkeden 5 bin katılımcı yer aldı ve çeşitli küresel meseleler ele alındı. İsrail-Filistin çatışması ve Güney Afrika'nın temsili gibi konular öne çıktı. ADF, diyalog ve işbirliği için önemli bir platform olarak hizmet veriyor.
Çin hükümeti, ulusal yasama organına sunduğu çalışma raporunda 2024 yılı için öngördüğü başlıkları açıkladı. Raporun öne çıkan başlıkları arasında 2024 GSYİH büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 5 olması, kentsel alanlarda 12 milyondan fazla istihdam yaratılması, bütçe açığının GSYİH'ye oranının yüzde 3 olması, yerel yönetimler için 3,9 trilyon yuan değerinde özel amaçlı tahviller çıkarılması, yapay zeka artı girişiminin başlatılması, yenilikçi ve öncü teknoloji araştırmalarının geliştirilmesi gibi konular yer alıyor. Ayrıca, iç talebin genişletilmesi, yabancı sermayeli işletmelere ulusal işletmelerle aynı muamele yapılması, enerji devriminin ilerletilmesi gibi hedefler de belirlendi.
Muğla İl Seçim Kurulu tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aday kesin listesi paylaşıldı. 31 Mart Mahalli seçimlere sayılı günler kala Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 18'i siyasi parti ve 3 bağımsız aday olmak üzere toplam 21 aday yarışacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 5 yıl içerisinde birbirinden renkli ve özel festival, şenlik ve konser gibi etkinlikler düzenleyerek 6 milyon 217 bin 719 kişiye ulaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, düzenli depolama sahası sayısının arttığını ve 1241 belediyeye hizmet verildiğini açıkladı. Ayrıca, 2023 yılında 2 bin 802 çevre projesine 4,5 milyar TL destek sağlandığı belirtildi.
CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye başkan adaylarının nasıl seçileceğinin önceden belirlenmesi gerektiğini söyledi. Deveci, 5 yıllık görev süresinde Atakum'da yapılan hizmetleri anlattı ve Türkiye siyaset kurumunun çekidüzen vermesi gerektiğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu TKDK tarafından Ankara'da düzenlenecek olan Tarımda Kadın Emeği Zirvesi, kadın girişimcileri bir araya getirecek. Zirvede kırsal alanda kadının ekonomik hayata katılımı, destekleme mekanizmaları, istihdam ve örgütlenme gibi konular ele alınacak. Ayrıca TKDK destekleriyle yatırım yapan kadın girişimcilerin deneyimleri paylaşılacak ve Hülya Koçyiğit ile söyleşi gerçekleştirilecek.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, kentte faaliyet gösteren dernekleri ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Hatipoğlu, hazırlanan projelerle sorunların çözüleceğini belirtti. Ayrıca mahalle ziyaretlerinde de vatandaşlara hizmet vaatlerini açıklayan Hatipoğlu, belediyenin sorumluluktan kaçmasının düşünülemez olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?