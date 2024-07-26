Başkan Büyükkılıç'a spora verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi - Son Dakika
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Yerel

Başkan Büyükkılıç'a spora verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a spor ve sporcuya yaptığı hizmet ve gösterdiği desteklerden dolayı Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

26.07.2024 15:39
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a spor ve sporcuya yaptığı hizmet ve gösterdiği desteklerden dolayı Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'de sporun ve sporcunun dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcuların her zaman yanında yer almaya devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız ve yönetimini başkanlık toplantı salonunda konuk etti.

Sıcak ve samimi geçen ziyarette Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Kayseri'deki spora ve sporcuya vermiş olduğu destekler ve hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

Ziyaretten ve takdim edilmiş olan plaketten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Avrupa Spor Şehri ünvanını elde eden, spor ve sporcunun dostu Kayseri'de, sporun ve birliğin, beraberliğin bereketini yaşadıklarını ifade ederek, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yıldız ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri ve spora vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Büyükkılıç'a, spor ve sporcuya gerek her yıl yaptığı malzeme yardımı ve gerekse kentteki spor altyapısının güçlendirilmesi noktasındaki proje, hizmet ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, kendisini tebrik ettiler.

Ziyarette plaket takdiminde bulunan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Büyükkılıç ile günün anısına toplu fotoğraf çekindi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'a spora verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi - Son Dakika

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