Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ülkü Ocakları İl Başkanı ve Yönetimini Kabul Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur ve yönetimini makamında kabul etti.

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur ve ocak yönetimi Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç; "Sizleri her zaman vatanına, milletine, devletine sevdalı bir anlayışın sahibi bir gençlik olarak görüyoruz. İyi ki varsınız. İnşallah hep birlikte Kayseri'mizi daha iyi yerlere getireceğiz ve geliştireceğiz" dedi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Yağmur da Başkan Büyükkılıç'a kente yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Yağmur, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen Başkan Büyükkılıç'ı tebrik etti. - KAYSERİ