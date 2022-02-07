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Başkan Büyükkılıç'a yılın ilk ödülü Kayserililerden - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'a yılın ilk ödülü Kayserililerden

07.02.2022 11:11
Başkan Büyükkılıç'a yılın ilk ödülü Kayserililerden

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yılın 38. gününde kutlanan 'Dünya Kayserililer Günü' etkinliğine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yılın 38. gününde kutlanan 'Dünya Kayserililer Günü' etkinliğine katıldı. İstanbul Bağcılar'da kutlanan programda Başkan Büyükkılıç'a, KAYDER 38. Gün Ödülleri adı altında 'Tarihi, Kültürel ve Doğal varlıklar Ödülü' alanında özel ödül verildi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri İli Yardım Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinsaya'nın davetiyle İstanbul'da Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen Dünya Kayserililer Günü etkinliğinde Kayserililerle bir araya geldi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın ev sahipliği yaptığı programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Kayserililer katıldı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri denilince ilk akla hayırseverlerin geldiğini ve bu konuda Kayseri'nin lider konumda olduğunu ifade ederken, Başkan Büyükkılıç da, hayırseverler başta olmak üzere üreten bir anlayışa sahip Kayseri'nin insanlarıyla gurur ve onur duyduğunu vurgulayarak, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle hareket ettiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, yılın 38. gününde geleneksel hale getirilen bu özel günü kutlayarak, "Kadim şehrimiz Kayseri'ye gönül veren, bu şehir için emek veren, dünyanın neresinde olursa olsun Kayseri'yi gönlünde taşıyan tüm hemşerilerimi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

İş ve siyaset dünyasından Kayserili isimlerin yer aldığı programda Engelliler Sarayı Aşçılık sınıfı kursiyerleri de, kendi yaptıkları meşhur Kayseri mantısını davetlilere ikram ederken, program sonunda KAYDER 38. Gün Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç'a KAYDER 38. Gün Ödülleri adı altında 'Tarihi, Kültürel ve Doğal varlıklar Ödülü' alanında özel ödül verildi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'a yılın ilk ödülü Kayserililerden
Başkan Büyükkılıç'a yılın ilk ödülü Kayserililerden
Başkan Büyükkılıç'a yılın ilk ödülü Kayserililerden
Başkan Büyükkılıç'a yılın ilk ödülü Kayserililerden
Başkan Büyükkılıç'a yılın ilk ödülü Kayserililerden

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Memduh Büyükkılıç, Gökhan Çetinsaya, Bağcılar, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'a yılın ilk ödülü Kayserililerden - Son Dakika


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