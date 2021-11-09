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Başkan Büyükkılıç, altyapı ve yol çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, altyapı ve yol çalışmalarını denetledi

09.11.2021 10:59
Başkan Büyükkılıç, altyapı ve yol çalışmalarını denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devam eden altyapı ve yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devam eden altyapı ve yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyemize bağlı ekiplerimiz ile şehrimizin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devam eden ve Talas Atatürk Bulvarı'na bağlantı yapılacak olması nedeniyle özel önem taşıyan yol yapım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine görevlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ile şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Daha konforlu ulaşım için durmadan çalıştıklarının altını çizen Büyükkılıç, "Erenköy meydandan başlayıp Komando Caddesi'ne kadar devam eden yolda altyapı çalışmalarının sonuna geldi. İnşallah yılsonuna gelmeden Fen İşlerimiz de buradaki asfalt çalışmalarını tamamlayacak. Hemşehrilerimize daha konforlu ulaşım imkanları sunmak ve modern bir Kayseri'de yaşamalarını sağlamak için durmadan çalışıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, altyapı ve yol çalışmalarını denetledi
Başkan Büyükkılıç, altyapı ve yol çalışmalarını denetledi
Başkan Büyükkılıç, altyapı ve yol çalışmalarını denetledi
Başkan Büyükkılıç, altyapı ve yol çalışmalarını denetledi
Başkan Büyükkılıç, altyapı ve yol çalışmalarını denetledi

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, altyapı ve yol çalışmalarını denetledi - Son Dakika


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