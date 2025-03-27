Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, Ankara\'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı'na katıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

27.03.2025 09:00  Güncelleme: 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı'na katıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı'na katıldı. Ankara'da gerçekleştirilen etkinlikte, sanayi yatırımlarının geleceği ve teknolojik gelişmeler üzerine önemli bilgiler paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, "Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı, Türkiye'yi hem teknoloji üreten hem de yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı arzu ediyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç'ın, etkinlik sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre görüştüğü programda, Erdoğan, Kayseri'ye olan ilgisini yineleyerek tüm Kayserililere selamlarını iletti. Büyükkılıç; "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı etkinliğinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldik. Siz değerli hemşehrilerimize selamlarını ileten cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ülkenin gelişimine katkı sağlayacak bu tür stratejik programların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sanayi yatırımları ve teknolojik altyapısını güçlendirmek adına yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi Yatırımları, Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Teknoloji, Politika, kayseri, Ekonomi, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama Kafalar daha da karıştı İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı
Mahmut Tanal Saraçhane’de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı
İstanbul’da 143 adrese baskın 106 kişi gözaltında İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında
Beşiktaş’ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı’nın da başını yaktı Beşiktaş'ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı'nın da başını yaktı
CHP’den Erdoğan’a ’’Turpun büyüğü dökülmedi’’ yanıtı CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı
Gazeteci Can Ataklı’ya Bahçeli soruşturması Gazeteci Can Ataklı'ya Bahçeli soruşturması
Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

09:14 Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
15:02 Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin
15:01 Gazeteci Can Ataklı’ya Bahçeli soruşturması Gazeteci Can Ataklı'ya Bahçeli soruşturması
14:46 CHP’den Erdoğan’a ’’Turpun büyüğü dökülmedi’’ yanıtı CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı
14:41 Beşiktaş’ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı’nın da başını yaktı Beşiktaş'ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı'nın da başını yaktı
14:24 İstanbul’da 143 adrese baskın 106 kişi gözaltında İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında
14:12 Mahmut Tanal Saraçhane’de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı
14:10 İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama Kafalar daha da karıştı İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 10:08:41. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement