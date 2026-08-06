Başkan Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Boyraz’ı ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Boyraz'ı başkanlık girişinde karşıladı. Karşılamanın ardından Büyükkılıç, Boyraz ile birlikte başkanlık makamına geçti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sayın Osman Boyraz'ı belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri ve şehrimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyor, birlikte güzel hizmetlere imza atmayı diliyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.