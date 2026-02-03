Başkan Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Demiralp\'i ağırladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, TOKi'nin yapmış olduğu projelerle gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Ev Sahibi Türkiye, Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kayseri İli Kura Çekiliş Töreni için kente gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'e 'Kayseri'ye hoş geldiniz' dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, "Şüphesiz devlet adamının geldiği yerlere bereket gelir. Allah razı olsun, heybeniz dolu olarak geldiniz" dedi.

Büyükkılıç, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekilişi töreninde hak sahiplerinin yüzünün güldüğünü dile getirerek, "Kayseri'mizde 500 Bin Sosyal Konut Projesi düşüncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve çok değerli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın yürüttüğü güzel projenin Kayseri ayağıyla ilgili kura çekilişi programına katıldınız. Hak sahiplerinin yüzü güldü. Geriye kalan kesimlerin de zaman içerisinde taleplerinin karşılanacağı yönünde güzel temennilerde bulunuldu. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"TOKİ'miz Yapmış Olduğu Projelerle Gurur Kaynağı Oldu"

TOKi'nin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Gerek Kayseri'mizin merkezinde gerekse tüm taşra ilçelerimiz de dahil TOKİ'miz yapmış olduğu projelerle adeta hem ülkemiz hem şehrimiz düşüncesinde gerçekten gurur kaynağı olduğunu paylaşmak istiyorum. Ticari alanlarda olsun, konut alanlarında olsun, sosyal projelerde olsun ya da millet bahçeleri düşüncesinde olsun gerek Kayseri'mize gerek ülkemize yaptığınız projeler düşüncesinde şahsınızda tüm ekibinize, değerli bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Kayseri'de vatandaşlarımızın yeni evlerinin sahibi olması için tören düzenledik, onun için buradayız. İnşallah hak sahibi vatandaşlarımıza, evlerinde mutlulukla, hayırla oturmalarını diliyorum" dedi.

Bakanlık olarak başta büyükşehirler olmak üzere 81 ilde, her noktada imkanları sonuna kadar kullanıp, desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerini kaydeden Demiralp, "Başta liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Demiralp'e, ziyarette AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ile bürokratlar da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Kura Çekiliş Töreni'ne Katıldı

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'in teşrif ettiği, 500 Bin Konut Kayseri Hak Sahipliği Belirleme Kura Çekiliş Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen, 500 Bin Konut Kayseri Hak Sahipliği Belirleme Kura Çekiliş Töreni'nde konuşan Başkan Büyükkılıç, "Anlamlı ve önemli, heyecan dolu program vesilesiyle burada bulunmak elbette bizler için de bir onur. Bu heyecanı bize yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, çok değerli bakan yardımcılarımıza, TOKİ'mizin kıymetli ekibine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" dedi.

TOKİ ile gurur duyduklarını ifade eden Büyükkılıç, 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin önemine dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, kurada isimleri çıkacak vatandaşları tebrik ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti. - KAYSERİ