Başkan Büyükkılıç: Jandarma milletin huzur teminatı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, Türk Jandarma Teşkilatı'nın milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yaptığını vurgulayarak, "Bayrağımızın özgürce dalgalanmasında, ezanlarımızın semalarımızda yankılanmasında güvenlik güçlerimizin büyük emeği vardır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı. Program kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından mini konser verilirken, kutlama etkinliği saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Jandarma, milletimizin huzurunun teminatıdır"

Konuşmasına, kısa süre önce hayatını kaybeden ve Kayseri'ye 5 yıl hizmet eden Vali Yardımcısı Şenol Esmer'i rahmetle anarak başlayan Başkan Büyükkılıç, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Başınız sağ olsun, Valim" dedi.

Türk Jandarma Teşkilatı'nın köklü geçmişine dikkat çeken Büyükkılıç, teşkilatın temellerinin 1839 yılına uzandığını belirterek, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte modern yapısına kavuştuğunu ifade etti.

"Gece gündüz demeden görev yapıyorlar"

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün jandarma teşkilatına yönelik 'Jandarma; her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur' sözlerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, kahraman jandarma personelinin ülkenin dört bir yanında fedakarca görev yaptığını söyledi.

Büyükkılıç, "Kahramanlarımız; gece gündüz demeden, kar kış, dağ taş, şehir köy ayrımı yapmadan milletimizin huzuru için nöbet tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Kayseri Jandarması önemli başarılara imza atıyor"

Jandarmanın terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleden trafik güvenliğine kadar geniş bir alanda önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın da vatandaşların huzur ve güvenliği için büyük özveriyle çalıştığını kaydetti.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleden siber suçlarla mücadeleye, terörle mücadele çalışmalarından suç araştırma timlerinin operasyonlarına kadar birçok alanda başarılı çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Büyükkılıç, kamu düzeninin korunması noktasında önemli başarılara imza atıldığını söyledi.

"Devletimizin güçlü ve şefkatli yüzü"

Teknolojiyi etkin kullanan, güçlü istihbarat kabiliyetiyle hareket eden ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını esas alan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın devlet ile vatandaş arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirten Büyükkılıç, teşkilatın devletin güçlü ve şefkatli yüzünü vatandaşlarla buluşturduğunu dile getirdi.

Şehitler ve gaziler unutulmadı

Konuşmasında şehit ve gazilere de özel yer ayıran Başkan Büyükkılıç, "Bayrağımızın özgürce dalgalanmasında, ezanlarımızın semalarımızda yankılanmasında, milletimizin huzur içinde yaşamını sürdürmesinde şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin fedakarlığı ve güvenlik güçlerimizin gece gündüz süren mücadelesi vardır" dedi.

Aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Büyükkılıç, kahraman gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyerek tüm jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

"Ne mutlu Türk Jandarması'na"

Türk Jandarma Teşkilatı'nın gücünü kanunlardan, desteğini ise aziz milletten aldığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Başta Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız olmak üzere teşkilatımızın tüm mensuplarını saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ne mutlu vatanı için görev yapanlara, ne mutlu devletine sadakatle hizmet edenlere, ne mutlu Türk Jandarmasına" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de Jandarma Teşkilatı'nın 187. yılını gururla kutladıklarını ifade ederek, "Jandarma vatan sevgisidir, milletin göz bebeğidir, vatan borcudur, kahramanlığın, azmin, vatana olan aşkın sembolüdür. Jandarmamız kötülerle yaptıkları mücadelede milletten aldıkları güçle destan yazıyorlar. Birçok şehit vermiş, birçok gazi vermiş milletimizin göz bebeği bir teşkilattır. O yüzden Jandarma'yı gördüğümüzde içimiz güvenle, huzurla ve millet sevgisiyle dolar" diye konuştu. Vali Çiçek, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program, jandarma personelinin geçiş korteji ve çeşitli gösterilerinin katılımcılar tarafından ilgiyle izlenmesiyle sona erdi. - KAYSERİ