Başkan Büyükkılıç: "Birlik, beraberlik ve dayanışmamız için dua edelim"
15.03.2026 12:09  Güncelleme: 12:10
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; On Bir Ayın Sultanı Ramazan'ın en kıymetli hazinesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, "Kadir Gecesi'nin milletimiz ve İslam alemi için barış, huzur ve kardeşlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmamız için dua edelim" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yayımladığı mesajında İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, bu özel gecenin birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğe vesile olmasının yanı sıra insanlık için hayırlara kapı aralamasını temenni etti. Başkan Büyükkılıç, mesajında yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu hatırlatarak, "Bu müstesna gece, tüm İslam alemi için büyük bir kıymet taşımaktadır. Bu kıymetli gecede ellerimizi Cenab-ı Allah'a açarak; başta birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmamız olmak üzere İslam aleminin ve tüm insanlığın barış ve huzura kavuşması için dua edelim" ifadelerini kullandı. Dünyanın en merhametli milletlerinden birinin Türk milleti olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç; "Ramazan ayının sevinç ve mutluluğu, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören, şehit edilen, yerlerinden ve yurtlarından edilen Müslüman kardeşlerimiz varken elbette tam anlamıyla yaşanamıyor. Yüreğinde iman taşıyan ve merhametiyle öne çıkan milletimiz, her türlü desteği ve dualarıyla mazlumların yanında yer almaya devam edecektir" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kadir Gecesi'nin bireysel olarak hem manevi hem de toplumsal bağları kuvvetlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Hep birlikte tek yürek olarak dua ediyor, bu özel gecenin ülkemize, tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajının sonunda tüm Kayserililerin ve İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni huzur ve mutlulukla geçirmesi temennisinde bulunarak; "Kadir Gecesi'nin, İslam aleminin barış ve huzura kavuştuğu, tüm insanlığın erdemli bir şekilde bir arada yaşadığı bir dünyaya kapı aralamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

