Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne Katıldı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne Katıldı

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet Töreni\'ne Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 2023-2024 Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne katılarak mezunların sevincine ortak oldu.

19.07.2024 16:58  Güncelleme: 17:01
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından ilk defa düzenlenen 2023-2024 Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne katılarak, lisansüstü eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunların heyecanlarına ortak oldu.

Yalnızca öğrenci ve genç dostu hizmetleri ile kalmayıp zaman zaman eğitim öğretim dönemleri içerisinde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin mezuniyet sevinçlerinde de yanlarında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi tarafından ilk defa düzenlenen 2023-2024 Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, akademisyenler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Büyükkılıç, "Şehrimiz için önemli ve anlamlı bir çalışma. Hem yüksek lisans hem de doktora öğrencisi kardeşlerimiz ve kıymetli aileleri her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Şehrimizin olumlu anılması adına böyle bir çalışmada yer almaktan bizler de onur duyuyoruz" dedi.

Kayseri'nin 5 üniversitesi içerisinden, araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'nin yerinin ayrı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, her zaman daha ileriye doğru, daha başarıya dönük gayretler göstereceklerini ifade ederek, üniversite, OSB iş birliği ve araştırma açısından bu çalışmalara destek verilmesinin de önemini vurguladı.

Kayseri'yi alimler ve veliler şehri olarak niteleyen Büyükkılıç, Davut-El Kayseri ve Gevher Nesibe Sultan hakkında bilgiler verdi. Gençlerden Kayseri'deki bu ilim konusunda bu sürekliliği sağlamalarını, akademik olarak çalışmalar yapmasını temenni etti. Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi ve belediyeler olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya biz hazırız. 'Sizlerle birlikte proje geliştirmeye Ar-Ge, Ür-Ge, hangi alan olursa olsun biz varız' diyoruz ve bunu da buradan paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Araştırmaya ne kadar önem verdiğini vurgulamak adına, geçmişteki Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde Erciyes Üniversitesi'nde yaptığı iyi, güzel ve örnek çalışma diye nitelediği deprem araştırma merkezinin hayata geçirilmesindeki desteğini ifade eden Büyükkılıç, bugün söz konusu merkezde 15 civarında doktora öğrencisinin bulunduğunu da dile getirdi. Konuşmasında, dayanışmaya ve birliğe vurgu yapan Büyükkılıç, "Her zaman daha güzel çalışmalara imza atana destek olarak yol almak özelliğimiz, diye buradan paylaşıyorum. O açıdan da birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, huzurun şehri Kayseri. Böyle bir şehrin hizmetkarı olmak, böyle bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere layık olma yönünde gayret göstermek bizim için önemli" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Altun tarafından Başkan Büyükkılıç'a mezuniyet atkısı takdim edilirken Büyükkılıç da öğrencilere mezuniyet atkılarını taktı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne Katıldı - Son Dakika

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