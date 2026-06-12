Erkilet\'e 23 Milyar TL\'lik Tramvay Müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında Kocasinanlı vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve beklentileri dinledi. Erkilet hattını da kapsayan yeni tramvay projesinden de bahseden Başkan Büyükkılıç, "23 milyar TL civarında maliyet ile yeni güzergahımızı Kayseri'nin standardına uygun ve bu bölgeyi toplu ulaşımda rahatlatacak şekilde bir hattımızı hayata geçireceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Kocasinan ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Erkilet Mahallesi'nde, Hacı Hasan Şerife Uluçay Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından gerçekleştirilen program büyük ilgi gördü. Yoğun katılımla gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve ilgili bürokratlar da katıldı. Vatandaşlarla doğrudan bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, program boyunca vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyerek, yöneltilen soruları cevaplandırdı. 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Erkilet Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştuklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşlardan gelen görüş ve taleplerin, hizmetlerin şekillenmesinde önemli bir yol gösterici olduğunu belirtti. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, istişare kültürünü önceleyen bir yönetim anlayışıyla Kayseri'ye hizmet etmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, "Gelişen, güzelleşen şehrimizin, güzel mahallesinde bulunuyoruz. Biriz, beraberiz, hep beraber Erkilet'iz, hep beraber Kocasinan'ız, hep beraber Kayseri'yiz" dedi. Hem merkez hem de taşrayı ihya etmeye yönelik hizmetleri sürdürdüklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Sizler bizim gururumuzsunuz, yerli ve milli anlayışın sahibisiniz, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımız, milletimize, devletimize, dinimize bağlı canlarımızsınız. Gelişen, güzelleşen Erkiletimize hem değer katmak hem de hizmetlerimizle buluşturmak, varsa da talepleriniz dinlemek üzere buraya geldik" diye konuştu. Büyükkılıç, gençler 'iyi ki varsınız, yer gök dua ile' diyerek, yarın LGS'ye girecek öğrencilere de başarılar diledi.Erkilet hattını da kapsayan yeni tramvay projesinden de bahseden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Toplam 13,6 kilometre uzunlukta yeni bir hat projemiz var. Bu hat, Bülbülpınarı tarafına gidecek şekilde, aynı zamanda havaalanına gidecek şekilde, ayrıca Cumhuriyet Meydanı'na giderken, Emniyet'in oradan Abdullah Gül Üniversitesi'nin oradan yerin altına girip, tam 32 metre alttan, yeraltı çarşısının oradan bir istasyon çıkarak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne çıkacak şekilde önemli bir güzergahı hayata geçirecek projemizi hazırlattık. Fizibilete çalışmaları tamamlandı, onun onayından sonra cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, bunun hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sadece yapım maliyeti 400 milyon dolar civarındadır. Yeni araçlarla birlikte toplam 500 milyon dolar, bugünün rakamı ile 23 milyar TL civarında maliyet ile yeni güzergahımızı Kayseri'nin standardına uygun ve kalitesiyle bu bölgeyi toplu ulaşımda rahatlatacak olan bir hattımızı hayata geçireceğimizi ifade ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Bakanlığın verdiği tam 60 milyon Euro civarında hibe ile İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin hayata geçirileceğini de vurgulayan Büyükkılıç, yarısı hibe olan 200 milyon Euro'luk Katı Atık Depo Tesisi'ninin de yeni projesinden de bahsetti. Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nin de hummalı bir şekilde sürdüğünü söyleyen Başkan Büyükkılıç, kentin ulaşımını rahatlatacak bu hizmetin de hayata geçirilmesi için ibadet aşkıyla gece, gündüz çalışmaların sürdüğünü belirtti. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da Başkan Büyükkılıç ve Başkan Çolakbayrakdar'ın imza attığı işlerle Kocasinan'ı karış karış dolaştıklarını hatırlatarak, "Gidemediğimiz her yere gitmeye çalışıyoruz. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve kıymetli heyetiyle beraber bütün ilçelerimizi karış karış gezmeye çalışıyoruz. Her yerde bir iz, her yerde bir hizmet var. Hamdolsun yüzümüzü kızartacak herhangi bir hadiseyle karşılaşmıyoruz" diye konuştu. Okandan, AK Parti belediyelerinin hizmet anlayışına vurgu yaparak, ilçe sakinlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise vatandaşlar için daha güzel işler yapabilmenin kaygısını taşıdıklarını dile getirerek, "Yapılacak işleri hızlı bir şekilde, projeye ihtiyacı olan işlerle de zaman içerisinde onları hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi. Çolakbayrakdar, yaptıkları çalışmalardaki desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir'in altyapı kuruluşlarına teşekkür etti. Programda ayrıca Kayseri genelinde devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ulaşım, altyapı, sosyal belediyecilik, çevre yatırımları ve kentsel gelişim alanlarında yürütülen çalışmalar vatandaşlarla paylaşılırken, mahalle sakinlerinin görüş ve önerileri de not alındı.

Programda, Kayseri genelinde devam eden yatırımlar ile planlanan projeler hakkında da kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Özellikle ulaşım, altyapı, sosyal belediyecilik, çevre yatırımları ve kentsel gelişim alanlarında yürütülen çalışmalar vatandaşlarla paylaşıldı. - KAYSERİ