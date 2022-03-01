Başkan Büyükkılıç'ı 22 yıl öncesine götüren fotoğraf karesi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç'ı 22 yıl öncesine götüren fotoğraf karesi

01.03.2022 14:38
Başkan Büyükkılıç'ı 22 yıl öncesine götüren fotoğraf karesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tekstilkent'te faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tekstilkent'te faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Burada esnaflar tarafından gösterilen bir fotoğraf karesi, Başkan Büyükkılıç'ı duygulandırarak 22 yıl öncesine götürdü.

Üreten ve Kayseri'ye artı değer katan sanayicilerin, iş insanlarının ve esnafların her zaman yanında yer alan Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Tekstilkent'i ziyaret etti. Burada iş yeri sahibi Murat Devecioğlu'nun ev sahipliğinde Tekstilkent'in esnaflarıyla bir araya gelip, taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnaflara işlerinde helalinden bol kazanç diledi. Esnaflar da Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. Ziyaret esnasında esnaflar tarafından, Büyükkılıç'a 22 sene önce esnaf ziyaretinde Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Başkan Büyükkılıç'ın yer aldığı fotoğrafı gösterildi. Fotoğrafları gören ve duygulanan, zamanın çok hızlı geçtiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, fotoğrafa 'müthiş' yorumu yaparak, "Fedakarlık olmadan olmaz. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, ülkemize sahip çıkma duygumuz bizim ilacımız, hepsini çözeriz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, ziyareti sonunda esnaflarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'ı 22 yıl öncesine götüren fotoğraf karesi
Başkan Büyükkılıç'ı 22 yıl öncesine götüren fotoğraf karesi
Başkan Büyükkılıç'ı 22 yıl öncesine götüren fotoğraf karesi
Başkan Büyükkılıç'ı 22 yıl öncesine götüren fotoğraf karesi
Başkan Büyükkılıç'ı 22 yıl öncesine götüren fotoğraf karesi
Başkan Büyükkılıç'ı 22 yıl öncesine götüren fotoğraf karesi

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'ne ikinci dönemde de devam ediyor Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'ne ikinci dönemde de devam ediyor Kayseri itfaiyesine yeni cihazlar alındı Kayseri itfaiyesine yeni cihazlar alındı

Memduh Büyükkılıç, Tekstilkent, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'ı 22 yıl öncesine götüren fotoğraf karesi - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
14:01 Destan bu akşam izleyiciyle buluşuyor! Batuga ve Akkız zindandan kurtulabilecek mi?
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:51 Yeni dizi 'Baba' 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:45:30. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'ı 22 yıl öncesine götüren fotoğraf karesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement