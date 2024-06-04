Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Hedeflerini Açıkladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çevrenin önemine işaret ederek, yeni 5 yıllık plan çerçevesinde 'Çevreye Duyarlı Kayseri' ve 'Sıfır Atık Uyumlu Kayseri' gibi iki ana hedefin olduğunu belirterek, "İkinci evimiz;

04.06.2024 14:08
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çevrenin önemine işaret ederek, yeni 5 yıllık plan çerçevesinde 'Çevreye Duyarlı Kayseri' ve 'Sıfır Atık Uyumlu Kayseri' gibi iki ana hedefin olduğunu belirterek, "İkinci evimiz; 'çevre'miz. Bu hedeflerimize ulaşmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Dünyadaki faaliyet konuları içerisindeki em önemli başlıklardan birisinin 'çevre' olduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç Dünya Çevre Günü dolayısıyla verdiği bilgilerde, Kayseri'deki çevre konusunda gerçekleştirdikleri hizmetlerden ve gerçekleştirecekleri hedeflerden bahsetti. Yeni 5 yıllık plan çerçevesindeki aralarında çevreye yönelik iki hedefin de yer aldığını ve 5 başlıkta hedeflerinin bulunduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Yeni 5 yıl hedefimizdeki Kayseri'de 5 başlıkta hedeflerimiz mevcut. Akıllı ve Dijital Kayseri, Dirençli Şehir Kayseri, Üretken ve Rekabetçi Kayseri ile Çevreye Duyarlı Kayseri ve Sıfır Atık Uyumlu Kayseri. Bunlardan iki hedef görüldüğü üzere çevreye yöneliktir. Çevreye verdiğimiz değerin de bir göstergesidir. Bu hedeflerimize ulaşmak için gayret gösterdiğimizi ve daha da gayret göstereceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, geride kalan 5 yılda millet bahçesi, ağaçlandırma projeleri, yenilenebilir enerji projeleri başta olmak üzere toplamda 17 adet çevreci proje hayat geçirdiklerini dile getirerek çevreyi gözettiklerini paylaştı. Büyükkılıç, yeni 5 yılda ise Yeni Millet Bahçeleri, Ağaçlandırma Projeleri, Mesire Alanı Projeleri, Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde Yeni Prosesler, Katı Atık Transfer İstasyonları, Gürültü Eylem Planı ve Yağmur Suyu Hasadı başta olmak üzere toplamda 18 projeyi Kayseri'ye kazandıracaklarının da altını çizdi. İnsan hayatının sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesinin ancak sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre ile mümkün olacağını vurgulayan Büyükkılıç; "Son yıllarda adını sıkça gerek ulusal basından gerek sosyal medyadan duyduğumuz iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin, insan hayatını olumsuz yönde etkilediği herkes tarafından bilinmektedir. Kayseri'miz, Sultan Sazlığı Milli Parkı, Koramaz Vadisi, Soğanlı Vadisi, Erciyes Dağı gibi pek çok doğal ve kültürel zenginlikleriyle bir buçuk milyona yaklaşmış nüfusa sahip, sürekli büyüyen ve kendini yenileyen bir şehir olmakla birlikte aynı zamanda sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri, sağlık merkezleri, üniversiteleri, kayak merkezleri, spor kompleksleri, fuar alanları ile bir merkezi şehir haline gelmiştir. Şehrimizin bu zenginliğe sahip olması aynı zamanda nüfusumuzun gün geçtikçe artmasına sebep olmakta. Bizler de şehrimizde yaşayan hemşerilerimizin, hayat ve yaşam kalitelisini her zaman en üst seviyelere taşımayı ilke edinen yönetim anlayışımızla, Kayseri İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planımız ile İklime Dirençli Şehir Gelişimi ve Sağlıklı Kent Yaşamı, Kuraklıkla Mücadele ve Sürdürülebilir Organik Tarım, Binalar ve Sanayide Temiz Enerjiye Dönüşüm, Yeşil ve Akıllı Kent Ulaşımı ile Sürdürülebilir Çevre Yönetimi konularında hazırlıklarımızı tamamladık" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak planlı eylem programlarıyla, sera gazı emisyonlarını 2053 yılında en az yüzde 77 oranında azaltmayı ve net sıfır hedefine ulaşma yolunda olduklarını belirterek, 1 milyon metrekare yeşil alana sahip Millet Bahçesi Projesi, Hava Kalitesi İyileştirme Projesi ile 4000 adet doğalgaz kombi desteği, 2023 yılında katı atık depo gazından 45.000.000 kwh/yıl elektrik üretimi, Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi ile 20.000.000 kW/h elektrik üretimi, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santralleri ve Yatırımları ile 11.000.000 kw/h elektrik üretimi, 21 mw gücünde 3 adet rüzgar türbininden oluşan Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi ile 60.000.000 kW/h elektrik üretimi, Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi, Hafriyat Atığı Yönetim Sistemi, Entegre Katı Atık Depolama Tesisi Projesi, Yeni Tramvay Araçlarımız ve Yeni Tramvay Hattı Ağı, Doğalgazlı ve Elektrikli Otobüslerimiz ve KAYBİS Bisiklet İstasyonları ile ağaç dikimleri ve yeni yeşil alanlar ile şehrimizin akciğer kapasitesini genişleterek çevreci ve son teknoloji yatırımları şehrimize kazandırmış bulunmaktayız" ifadelerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm tesislerde oluşan geri dönüşümü mümkün olan atıkların, Sıfır Atık Sistemi ile kayıt altına alınarak ekonomiye geri kazandırılmakta olduğunu kaydederek, şunları aktardı;

"Tüm tesislerimiz Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi ile yönetilmektedir. Çevremizin ve doğal yaşam kaynaklarımızın sahibinin yalnızca bizler olmadığı bilinciyle gelecek nesillere daha temiz ve kaliteli bir çevre emanet etmek için yarının doğasını bugünden aldığımız önlemler ile koruyoruz."

Büyükkılıç, 5-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan Çevrefest etkinliklerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de katılım göstereceğini duyurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

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