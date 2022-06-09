Başkan Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Erşan'ı kabul etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Erşan'ı kabul etti

09.06.2022 09:57
Başkan Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Erşan'ı kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Erşan'ı makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Erşan'ı makamında kabul etti.

Kentte yerel yönetim hizmetlerini kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırma noktasında kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum ve koordineye önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Dr. Mehmet Erşan nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Dr. Mehmet Erşan'ı makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, ortak aklı ön planda tutarak Kayseri'ye hizmet ettiklerinin altını çizen Büyükkılıç, "Biz sağlık için varız, biz insanlar ve hizmet için varız. Bu vesile ile fedakar sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu doğrultuda hizmetlerimizi sürdürecek, birlik ve beraberliğin güçlenerek sürmesine gayret göstereceğiz" dedi.

Nezaket ziyaretinden dolayı Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Erşan'ı kabul etti - Son Dakika

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