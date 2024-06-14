Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında binlerce öğrenciyle buluştu - Son Dakika
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Yerel

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında binlerce öğrenciyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim-öğretim yılı boyunca süren Kariyer Günleri doğrultusunda 11 okula ve diğer ziyaretler kapsamında ortaöğretimde faaliyeti gösteren pek çok okula dolu dolu ziyaretler gerçekleştirerek binlerce öğrenciyle kucaklaştı, onların hayatına dokundu.

14.06.2024 15:53
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim-öğretim yılı boyunca süren Kariyer Günleri doğrultusunda 11 okula ve diğer ziyaretler kapsamında ortaöğretimde faaliyeti gösteren pek çok okula dolu dolu ziyaretler gerçekleştirerek binlerce öğrenciyle kucaklaştı, onların hayatına dokundu.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nı tamamlayan okullardaki öğrencilere iyi tatiller temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, zorlu bir eğitim-öğretim yılının tamamlandığını belirterek öğrencilerin tatili hak ettiklerini, tatilde ise boş kalmamaları için Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarının hazır olduğuna işaret etti.

Eğitim ve öğretime büyük önem vererek, öğrencilerin her zaman kendisini geliştirmesi ve donanımlı olması gerektiğini vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu doğrultuda ortaöğretim faaliyeti gösteren okullara kariyer günleri başlığı altında eğitim-öğretim dönemi boyunca planlı ziyaretler gerçekleştirerek, öğrencilere tecrübelerini ve bilgi birikimini aktararak tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerden gelen soruları, talep ve önerileri de dinleyen, yanıtlayan ve yerine getiren Büyükkılıç, binlerce öğrenciyle kucaklaştı ve onların hayatına dokundu.

Kariyer Günleri başlığı altındaki planlı ziyaretleri dışında da okullara giden ve öğrencilerle buluşan Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle yakından ilgilenerek gerek eğitimlerine gerekse gelişimlerine destek olmaya çalıştı.

Büyükkılıç'tan eğitime topyekün destek

Hizmete açtığı kütüphanelerde, kitap fuarlarında, KAYMEK, KAYTUR ve Spor A.Ş. kurslarında, sergilerde ve çeşitli etkinliklerde her fırsatta öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilere katkı sağlamaya çalışan Büyükkılıç, öğrenci dostu şehir Kayseri'de, kırtasiye yardımları, burslar, yiyecek ve ulaşım destekleri ve buna benzer çalışmalarla, hem üniversiteli hem de ortaöğretim öğrencilerinin yanında olmayı sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında binlerce öğrenciyle buluştu - Son Dakika

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