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Başkan Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi'ni çat kapı ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Sınıfları tek tek gezerek, öğrencilerle yakından ilgilenip, sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin akıllı tahta talebine anında talimat verdi.

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi\'ni Ziyaret Etti
23.01.2024 - 09:56,  Güncelleme: 10:01
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi'ni çat kapı ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Sınıfları tek tek gezerek, öğrencilerle yakından ilgilenip, sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin akıllı tahta talebine anında talimat verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve mesleki kurslarda kentin 6'ncı üniversitesi niteliğinde faaliyet gösteren kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) uzman eğitimci kadrosu ve zengin içerikli kursları ile yediden yetmişe tüm vatandaşlara yönelik ücretsiz kursları ile hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, sık sık KAYMEK tesislerini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelmeye ve taleplerini bizzat dinlemeye de ayrı bir özen gösteriyor. Bu çerçevede KAYMEK İhtisas Merkezi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kursiyer ve eğitmenlerle buluştu. Başkan Büyükkılıç, sınıfları tek tek gezerek özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilerle yakından ilgilendi ve taleplerini dinleyerek taleplerin karşılanması yönünde anında gerekli talimatları verdi. Başkan Büyükkılıç'a KAYMEK İhtisas Merkezi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eşlik etti. Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin dersine katılan Büyükkılıç, öğrencilerle tavsiyelerde bulunarak, "Dualarınızı bekliyoruz, desteklerinize teşekkür ediyoruz. Test sınavlarına girdiniz, kitaplarınız dağıtıldı. Sizler çalışıyorsunuz, vaktinizi iyi değerlendirin. Dijital zehirlenmelere fırsat vermeyin. Siz dijital aletlere hükmedin, onlar size hükmetmesin" dedi. Daha sonra farklı bir sınıfta derse katılan Büyükkılıç, burada da öğrencilerle sohbet ederek; "Biz size kamu hizmeti veriyoruz. Sizleri seviyoruz. Gençlerimiz bizim canımız, ciğerimiz, bize emanet. Bizi seven, seçen, güvenen hemşehrilerimizin kıymetli evlatlarına bu hizmetleri sağlayalım" ifadelerini kullandı. Öğrencilerin akıllı tahta taleplerini alan Başkan Büyükkılıç, anında Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül'ü arayarak talimat verdi ve 7 adet akıllı tahta sözü aldı. Büyükkılıç, bir başka sınıfta da öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Sizlere imkan sağlıyoruz, fırsat veriyoruz. Sizlere de diyoruz ki ülkemizin geleceği adına, kendi geleceğiniz adına fedakarlık yapın diyoruz. Dönüm noktalarını iyi değerlendirin. İnşallah bu anlayış içerisinde hazırlanırsınız, gereğini yaparsınız. Sizleri en iyi konum ve durumda görmek istiyoruz. Bizden de bir isteğiniz varsa buyurun diyoruz" şeklinde konuştu. Öğrenciler de Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. KAYMEK kursiyeri bir öğrenci özelde bile bu imkanları bulamadıklarını kaydederek, "Sınav kaygısı var dedik yönetimimize ve bize psikolog desteği sağladılar. Bunlar için çok teşekkür ediyoruz çünkü bu zamanda özellerde bile biz bu imkanı bulamıyoruz. Allah razı olsun" dedi.

Büyükkılıç da hizmet sevdalısı olduklarına vurgu yaparak; "Sizlere hizmet sevdalısı bir büyüğünüzüm. İnşallah layık oluruz. Şehrimizin huzurunu bozmadan geleceğe taşıma adına bu güçlü ekibimizle birlikte bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Girdiği sınıfta işlenen ders içeriğiyle alakalı öğrencilere bir soru soran Başkan Büyükkılıç, soruya doğru cevabı veren bir öğrenciye motivasyon amaçlı saat hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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