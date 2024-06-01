Başkan Büyükkılıç, KAYMEK öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, KAYMEK öğrencileriyle buluştu

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK öğrencileriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Talas Gençlik Merkezi'nde KAYMEK tarafından eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, 'Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve gençlik projelerimizle her zaman yanlarında olduğumuz öğrencilerimize yürekten başarılar dilerim' dedi.

01.06.2024 11:47  Güncelleme: 11:48
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Talas Gençlik Merkezi'nde KAYMEK tarafından eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve gençlik projelerimizle her zaman yanlarında olduğumuz öğrencilerimize yürekten başarılar dilerim" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'öğrenci dostu' hizmet anlayışıyla hizmetlerine devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da gençlerin her zaman yanında yer alıyor. Bu kapsamda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Talas Gençlik Merkezi'nde KAYMEK tarafından eğitim gören gençlerle bir araya gelerek, öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Gençlerle sık sık bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin her zaman taleplerini ve önerilerini dikkate aldıklarını ifade ederek, "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Talas Gençlik Merkezi'mizde KAYMEK tarafından eğitim gören azimli ve çalışkan genç kardeşlerimizle bir araya gelerek, her buluşmamızda olduğu gibi keyifle sohbet ettik.

Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve gençlik projelerimizle her zaman yanlarında olduğumuz öğrencilerimize yürekten başarılar dilerim" diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, öğrencilere nasihatlerde bulundu. Akar, "Şu anda bizim çalışma zamanımız, öğrenme zamanımız, eğitim zamanımız ve başarma zamanımız, fedakarlık yapma zamanımız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, KAYMEK öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

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