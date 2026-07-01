Kayseri'de Sultan I. Alaeddin Keykubad Anma Programı - Son Dakika
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Kayseri'de Sultan I. Alaeddin Keykubad Anma Programı

Kayseri\'de Sultan I. Alaeddin Keykubad Anma Programı
01.07.2026 16:52  Güncelleme: 16:53
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan I. Alaeddin Keykubad'ı anma programında Kayseri'nin bir Selçuklu şehri olduğunu vurguladı ve kazı çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sultan I. Alaeddin Keykubad'ı Anma Programı ve Paneli'nde Kayseri'nin Selçuklu medeniyetinin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Kayseri bir Selçuklu şehridir" dedi. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen kazı çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Türkiye Selçukluları Devleti Hükümdarı Sultan I. Alaeddin Keykubad'ı Anma Programı ve Paneli"ne katıldı. Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kayseri Şeker ve Kayseri Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın mini konseriyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin Selçuklu medeniyetinin en güçlü izlerini taşıyan şehirlerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Selçuklu denilince akla gelen şehirlerin başında Kayseri gelir. Şehrimiz farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olsa da Kayseri bir Selçuklu şehridir. Bu kadim şehre eserleriyle ve bıraktığı mirasla mührünü vuran isimlerin başında Sultan I. Alaeddin Keykubad gelmektedir. Bu nedenle böylesine anlamlı çalışmaları son derece önemsiyoruz" dedi.

Sultan I. Alaeddin Keykubad döneminde Kayseri'nin adeta altın çağını yaşadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bugün de şehrin sahip olduğu Selçuklu eserleriyle bu köklü mirası yaşatmaya devam ettiğini söyledi.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalara verdikleri desteği de vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde kent genelinde yürütülen 8 ayrı kazı çalışmasına katkı sunduklarını belirterek, "Keykubadiye Sarayı'ndaki kazı çalışmalarına da Kayseri Şeker ile birlikte önemli destek veriyoruz. Bu çalışmaların şehrimizin tarihine ve kültürel mirasına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. İslam'ın Anadolu'daki mührünün güçlenmesine vesile olan Sultan I. Alaeddin Keykubad'ı ve tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Prof. Dr. Ali Baş, Doç. Dr. Muharrem Çeken, Doç. Dr. Necla Dursun, Dr. Emel Akpolat ve Dr. Emine Uyumaz, Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın devlet yönetimi, şehircilik anlayışı ve Anadolu Selçuklu medeniyetine kazandırdığı eserler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Program sonunda Başkan Büyükkılıç'a, kültürel mirasın korunmasına ve kazı çalışmalarına verdiği katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi.

Keykubadiye Sarayı'nda Dua Eşliğinde Anma

Panelin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti 22, 23, 24 ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ve beraberindeki heyetle birlikte Şeker Fabrikası içerisinde bulunan arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan Keykubadiye Sarayı'nda incelemelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği çalışmalar hakkında heyete kapsamlı bilgi verdi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak döneminde Sultan I. Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yıllarda yaptırılan Keykubadiye Sarayı'nda yürütülen çalışmaların, Selçuklu tarihine ışık tutacak önemli keşifler ortaya koyduğunu ifade eden Dursun, kazı sürecine verilen desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kazı alanındaki incelemelerin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, dua edilerek Sultan I. Alaeddin Keykubad ve ecdat rahmetle anıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Sultan I. Alaeddin Keykubad Anma Programı - Son Dakika

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