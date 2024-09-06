Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki Esnaflarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki Esnaflarla Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Kayseri\'deki Esnaflarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tacettinveli Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret ederek onlarla sohbet etti ve esnafa bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

06.09.2024 12:33  Güncelleme: 12:35
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaş ve esnaf ile buluşmasına ara vermeden devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Tacettinveli Mahallesi'ndeki Peynirciler Çarşısı ile diğer esnafları ziyaret ederek onlarla sohbet etti, pazarlık yaptı, esnafa bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Kayseri'deki yol ve altyapı çalışmalarını yerinde incelemeye ve bilgi almaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, söz konusu incelemelerin yanı sıra çevredeki vatandaş ve esnafı da ihmal etmiyor. Tacettinveli Bulvarı'ndaki yol ve asfaltlama çalışmasındaki incelemeleri esnasında esnafla buluşan Başkan Büyükkılıç, onlarla sohbet etti, vatandaşla alışveriş yapan esnaf arasında pazarlık yaptı, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Halı Tamiri Yaptıran Vatandaşın Halıları Büyükkılıç'tan

Tacettinveli Mahallesi'ndeki halı satışı gerçekleştiren esnaf ile buluşmasında halı tamiri yaptıran vatandaşla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşın evine halı alarak hediye etti. Büyükkılıç'ın hediyesi dolayısıyla memnuniyetini dile getiren vatandaş, "Evimin halısını tüm başkanım döşedi. Eline sağlık, çok sağ olsun" ifadesinde bulunarak Başkan Büyükkılıç'a dua ve teşekkür etti.

Büyükkılıç'tan, Köy Pazarı Peynirciler Sitesi Ziyaretinde Esnaf ile Çay Eşliğinde Sohbet

Tacettinveli Mahallesi'nde yer alan Peynirciler Çarşısını da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada esnaf ile çay eşliğinde sohbet etti. Esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan Büyükkılıç, site esnafının talep, öneri ve temennilerini de dinledi.

Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

Başkan Büyükkılıç'a, esnaf ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki Esnaflarla Buluştu - Son Dakika

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