Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İstişare Toplantısında Buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) tarafından düzenlenen ve gönüllü kültür kuruluşlarının yöneticileri bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Böylesine güzel bir günün, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın bereketini hep birlikte yaşadığımız kardeşlerimize teşekkür ederim. Rabbim beraberliğimi daim etsin" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırma noktasında Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Türkiye'nin gözde millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin içerisinde bulunan Kayseri Mutfağı'nda istişare toplantısına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Hacı Ali Çakıcı ve dernek yönetimi ile üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Başkan Büyükkılıç: "Üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz"

Dernek üyeleri ile istişare toplantısında buluşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "Hakikaten sizler bizim varlık sebeplerimizsiniz. Cenab-ı Allah şu andaki huzur şehri olarak anılan Kayseri'nin bu güzelliklerini elimizden almasın. Biz sizleri seviyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, "Sivil toplum teşkilatlarımızın içerisinde özellikle gönüllü kuruluşlarımız olarak siz kardeşlerimizin bize her aşamada hem uyarıcı, hem destekleyici, hem hatırlatıcı oluyorsunuz. Burayı gördüğümüzde ifade etmek isterim ki üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz" diye konuştu.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederken, Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Hacı Ali Çakıcı ise Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği ERVA Projesi'nin bütün okullara yaygınlaştırıldığını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

STK temsilcilerinin talep ve önerilerinin dinlendiği toplantının ardından, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ