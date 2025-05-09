Başkan Büyükkılıç, Kayseri Hayvanat Bahçesi\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti, çocuklarla ve gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve ev sahipliği yaptığı 153 türde yaklaşık bin 600 hayvan ile ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesi, daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaz sezonuna hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nden gelen yeni misafirleri ile daha da şenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Hayvanat bahçesinde gönüllerince vakit geçiren başta çocuklar olmak üzere misafirlerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, hayvanat bahçesinde yüzlerce hayvanın Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince gerekli aşı ve koruyucu uygulamalarının titizlikle takip edildiğini kaydetti. Okul gezileri kapsamında hayvanat bahçesini gezip, bilgilendirilen öğrencilerle sıcak ve samimi sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç, çocukların talep ve önerilerini de dinledi. Öğrencilerle öz çekim yapmayı da ihmal etmeyen Başkan Büyükkılıç, her mevsim hayvanat bahçesinin misafirlerinin bakımlarının yapıldığını söyledi. Büyükkılıç, sosyal etkinlik kapsamında stres atmak için hayvanat bahçesini ziyaret eden gençlerle de görüştü. Hayvanat bahçesini ziyaret eden ve birçok türden hayvanı ilk defa yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler de alan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de eşlik etti. - KAYSERİ