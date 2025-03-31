Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi Model Şehir Yapma Hedefini Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi Model Şehir Yapma Hedefini Vurguladı

Başkan Büyükkılıç, Kayseri\'yi Model Şehir Yapma Hedefini Vurguladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 yıllık görevi boyunca Kayseri'yi modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gerçekleştirdikleri projeleri ve yatırımları değerlendirerek, şehrin Türkiye'de örnek gösterilen belediyeler arasında yer aldığını belirtti.

31.03.2025 12:59  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği günden bu yana geçen 6 yıllık süreci değerlendirerek, Kayseri'yi modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gayret ettiklerini ifade etti. Şehrin her noktasına hizmet götürdüklerini belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin Türkiye'de örnek gösterilen belediyeler arasında yer aldığını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 31 Mart 2019'da ilk kez seçilen, 31 Mart 2024'te tekrar güven tazeleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2025 itibariyle hizmet ve yatırım dolu 6 yılı geride bıraktı. 'İnsan' ve 'sağlık' odaklı projelerin yanı sıra, yenilikçi, adil, ortak akılla, uyum kültürü içerisinde Kayseri halkını kucaklayan anlayış ile 6 yıldır görevini başarıyla sürdüren Başkan Büyükkılıç, bu süre içerisinde ülkede parmakla gösterilen, örnek alınan ve takdir toplayan yatırım ve hizmetlere imza attı.

Büyükkılıç, 6 yıl içerisinde ulaşımdan altyapı çalışmalarına, sağlıktan spora, eğitimden kültür sanata, çevre duyarlılığından sosyal ve gönül belediyeciliğine, gastronomiden turizme kadar vizyon ve prestijli projelere imza attıklarının altını çizdi.

Başkan Büyükkılıç, belediye bütçesinden yatırıma en çok pay ayırarak, 30 büyükşehir arasında üç kez birinci sırada yer almayı başardıklarını ifade etti. Yerel yönetimde etkin ve verimli bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyleyen Büyükkılıç, "6 yılda Kayseri'yi yatırımda lider yapan hizmetlere imza attık. Şehrimizin her köşesine hizmet götürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kayseri'yi daha modern, konforlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için ortak akılla hareket ediyor, ekip ruhuyla projelerimizi hayata geçiriyoruz" dedi.

Kayseri'de altyapıdan ulaşıma, sağlıktan kültür-sanata kadar birçok alanda vizyon projelere imza attıklarını belirten Büyükkılıç, "Gelişen ve büyüyen Kayseri'de insan odaklı yatırımlara öncelik verdik. Ulaşım projelerimizle şehir içi konforu ve güvenliği artırırken, altyapı çalışmalarımızla Kayseri'yi geleceğe hazırladık. Eğitimden sağlığa, çevre bilincinden spor yatırımlarına kadar her alanda vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunmayı amaçladık" diye konuştu.

Kayseri, model şehir olma yolunda ilerliyor

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin köklü tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarken, aynı zamanda modern belediyecilik anlayışıyla kente değer katmaya devam ettiklerini belirtti. Kayseri'nin şehircilik anlamında Türkiye'ye örnek bir model şehir haline geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Şehrimizin tarihi kimliğini koruyarak, yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üretiyoruz. İnsanlarımızın refahını ve huzurunu ön planda tutarak, Kayseri'yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kayseri'ye olan sevdamız hiç bitmeyecek"

Kayserililerin samimiyeti ve sevgisini her zaman hissettiklerini belirten Büyükkılıç, bu desteğin kendilerini daha çok çalışmaya motive ettiğini ifade ederek, "Bu şehri tüm kalbimizle seviyoruz. Kayseri'ye olan sevdamız hiç bitmeyecek. Bizleri bağrına basan Kayserili hemşehrilerimize layık olmak için hizmet etmeye devam edeceğiz. Kayseri'nin ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanınması ve gelişmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Politika, Türkiye, kayseri, Ulaşım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi Model Şehir Yapma Hedefini Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Grönland’ın yeni liderinden Trump’a rest: ABD bunu alamayacak Grönland'ın yeni liderinden Trump'a rest: ABD bunu alamayacak
Zelenskiy’den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı
İsrail kabinesinden Batı Şeria’da işgali genişletecek yol yapım kararına onay İsrail kabinesinden Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararına onay
İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Macron’dan Netanyahu’ya Gazze’ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı Macron'dan Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı
Netanyahu’dan güvenlik yetkilileriyle ’Türkiye’ toplantısı Netanyahu'dan güvenlik yetkilileriyle 'Türkiye' toplantısı
Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor

13:03 Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
12:39 İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor
11:48 Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz
11:23 Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
23:24 Ünlü ABD’li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
22:16 Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
22:16 Netanyahu’dan güvenlik yetkilileriyle ’Türkiye’ toplantısı Netanyahu'dan güvenlik yetkilileriyle 'Türkiye' toplantısı
22:05 Macron’dan Netanyahu’ya Gazze’ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı Macron'dan Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı
21:56 Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
21:44 İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
21:06 İsrail kabinesinden Batı Şeria’da işgali genişletecek yol yapım kararına onay İsrail kabinesinden Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararına onay
20:40 Zelenskiy’den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı
20:25 Grönland’ın yeni liderinden Trump’a rest: ABD bunu alamayacak Grönland'ın yeni liderinden Trump'a rest: ABD bunu alamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 14:39:19. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi Model Şehir Yapma Hedefini Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement