Başkan Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı\'nda esnaf ziyaretinde bulundu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulunarak, hem esnaflarla hem de vatandaşlarla sıcak ve samimi bir buluşma gerçekleştirdi.

7'den 70'e tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini yüz yüze dinlemeye ayrı bir önem veren Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Kazancılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Esnafları gezen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler temennisini ileterek taleplerini sorarken, vatandaşlar da Büyükkılıç'a sıcak ve samimi bir şekilde ilgi gösterdi. Esnaf ve vatandaşlar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Büyükkılıç, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaş ve esnaflarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birliğin bereketini yaşadıklarını belirterek, "Hunat Camii'nde kıldığımız cuma namazının ardından kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek, esnaflarımıza da kolaylıklar diledik. Hemşehrilerimizin dualarına ortak olup, cuma gününün bereketini paylaştığımız bu güzel günde Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - KAYSERİ