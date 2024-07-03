Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde semt pazarını ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde semt pazarını ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde semt pazarını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti.

03.07.2024 16:13  Güncelleme: 16:14
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını bizzat sahada koordine etmeye ve daima vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, şehrin hemen her bölgesinde vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafı ile vatandaşların sevgi ve ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, pazarcı esnafına hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diledi. Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerileri de bizzat dinleyen Başkan Büyükkılıç, "Sıcak havadan daha sıcak bir şey varsa o da pazar esnafımızın samimiyetidir. Güzel memleketimin çalışkan insanları işlerinin başında, rızıklarının peşinde koşmaya devam ediyorlar. Biz de bugün onların tezgahlarını ziyaret ederek hem onlarla hem de alışverişe gelen hemşehrilerimizle sohbet ettik" diye konuştu.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Büyükkılıç, vatandaşlarla günün anısına hatıra fotoğrafları çektirirken pazarcı esnafı ve vatandaşlar da Kayseri'ye hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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